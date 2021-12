L’acteur de Sex and the City Chris Noth est accusé d’abus

L’acteur de Sex and the City accusé de débauche d’une femme

Récemment, le célèbre acteur Chris Noth, connu sous le nom de Mr Big dans « Le sexe et la ville« Il a été accusé d’avoir abusé de deux femmes et a également répondu aux fortes accusations qui ont été portées contre lui.

Ces derniers jours, deux femmes ont affirmé avoir été abusé par l’acteur Chris Noth dans différents événements.

Pourtant, Chris Noth, acteur de la célèbre série « Sex and the City », a démenti jeudi dernier les accusations d’agression portées contre lui par deux femmes qui ont contacté le média spécialisé The Hollywood Reporter.

Noth, 67 ans, qui a récemment repris son rôle de « Mr. Big » dans la suite de la série « Et juste comme ça … », a-t-il assuré que ses rencontres avec les femmes en 2004 et 2015 étaient « consensuelles ».

Les accusations portées contre moi par des personnes que j’ai connues il y a des années, voire des décennies, sont catégoriquement fausses », a déclaré Noth dans une déclaration écrite.

Ces histoires pourraient dater d’il y a 30 ans ou 30 jours. « Non » signifie toujours « non », et c’est une ligne que je n’ai pas franchie. »

Comme nous l’avons mentionné plus tôt, les accusations ont eu lieu jeudi après un précédent contact avec deux femmes anonymes, qui ne se connaissent pas, à des mois d’intervalle.

L’un d’eux a affirmé que Noth l’avait maltraitée dans son appartement de West Hollywood en 2004 après qu’elle soit allée lui rendre un livre qu’il lui avait prêté lorsqu’ils se sont rencontrés à la piscine locale.

Il avait 22 ans au moment de l’incident et s’est rendu à l’hôpital pour recevoir des points de suture en raison de ses blessures, a-t-il déclaré.

Alors que l’autre femme a déclaré qu’elle avait rendez-vous avec Noth à New York, en 2015, lorsqu’il l’a invitée à retourner dans son appartement, où il l’aurait agressée.

D’autre part, Noth est récemment apparu dans le premier épisode de « And Just Like That … », dans lequel son personnage perd la vie d’une crise cardiaque peu de temps après s’être entraîné sur un vélo stationnaire du peloton.

En fait, la société de sport a rapidement recruté Noth pour apparaître dans une publicité parodique qui mettait l’accent sur les bienfaits pour la santé de son produit.

Cependant, à la suite des récentes accusations, Peloton a complètement supprimé l’annonce et les publications associées sur les différents réseaux sociaux.

Les deux femmes ont commenté que la reconnaissance renouvelée autour de Noth et de la suite de « Sex and the City » était « déclenchante », les incitant à soumettre leurs histoires.

Noth s’est défendu en disant qu’il était difficile de ne pas remettre en question le timing de ces histoires.

Je ne sais pas avec certitude pourquoi elles apparaissent maintenant, mais je sais ceci : je n’ai pas attaqué ces femmes », a-t-il insisté.

Le département de police de Los Angeles aurait ouvert une enquête sur le viol présumé de 2004.

Un porte-parole de la police de Los Angeles n’a pas pu commenter immédiatement l’affaire lorsqu’il a été contacté.