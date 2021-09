L’acteur de ‘Shang-Chi’ dit que nous verrons plus de Razor Fist ⋆ .

***Alerte SPOILER : Spoilers mineurs pour Shang-Chi, FYI.***

Shang-Chi et la légende des dix anneaux ne manquent pas de séquences d’action captivantes, la séquence de bus faisant l’éloge du public du monde entier. La scène est centrée sur Shang-Chi (Simu Liu) combattant Razor Fist (Florian Munteanu), un assassin avec une lame de machette pour la main droite. Munteanu, qui a précédemment joué le fils d’Ivan Drago Viktor dans Creed II, a déclaré qu’il y avait beaucoup plus de contenu Razor Fist qui s’est retrouvé sur le sol de la salle de coupe.

Dans une interview avec ComicBookMovie.com, le boxeur germano-roumain connu sous le nom de “Big Nasty” a discuté de ses scènes qui n’ont pas été intégrées au montage final.

Razor Fist est le bras droit (sans jeu de mots) de Wenwu de Tony Leung, le chef immortel des Dix Anneaux. Apparemment, une histoire d’origine sur la façon dont Wenwu a recruté Razor Fist dans l’organisation était en préparation, mais n’a pas été intégrée au film. « J’appelle toujours [him] beau-père parce que, à la fin de la journée, Wenwu lui a donné une nouvelle vie, un nouveau but et un foyer. Il l’a entraîné et l’a éloigné de la rue », a déclaré Munteanu. « C’est aussi quelque chose que vous verrez dans le matériel bonus, … [Xialing’s] sa fille, donc cela a plus de sens que de simplement suivre un nouveau leader, mais nous devrons voir ce qui se passe.

Razor Fist est le rare homme de main qui finit par se ranger du côté des héros pendant la bataille décisive, car il se rend compte que la menace de Wenwu est plus grande que tout ce qu’il avait rencontré auparavant. Le film se termine avec Razor Fist maintenant à l’emploi de la sœur de Shang-Chi, Xu Xialing (Meng’er Zhang) qui prend le contrôle des Dix Anneaux.

Munteanu a déclaré: “Nous avons eu cette bataille du gros bout, et vous [originally] j’aurais vu un peu plus là-bas de Razor Fist, … J’ai hâte que les gens voient ça parce qu’il y avait une raison pour laquelle il a remplacé sa lame par l’épée du dragon et se bat avec deux épées, mais je ne veux pas gâcher aussi beaucoup et je ne veux pas en donner trop.

Munteanu apparaîtra probablement dans les futurs projets MCU, étant donné la riche histoire de son personnage dans la lutte contre les Avengers. En plus de combattre Shang-Chi, Razor Fist s’est mêlé à Spider-Man, Wolverine, Colleen Wing et les West Coast Avengers. Mais nous sommes peut-être plus excités de le voir travailler avec la star de Shang-Chi Meng’er Zhang et les Dix Anneaux. Je veux dire, allez avec ces deux :

