L’acteur de Shortland Street décède à l’âge de 33 ans 10z

Mossman est décédé ce week-end (Photo:@francismossman/Instagram)

L’acteur Francis Mossman – connu pour son rôle dans Shortland Street – est décédé à l’âge de 33 ans.

L’acteur, originaire de Nouvelle-Zélande mais basé à Sydney, est également apparu dans Spartacus ainsi que dans la série Web LGBT+ The Horizon.

Selon certaines informations, Mossman a été retrouvé mort samedi, après une bataille contre sa santé mentale.

Mossman était connu pour son rôle de Taylor dans le feuilleton d’Auckland Shortland Street, qu’il a rejoint en 2006 avant de déménager à Sydney et de jouer le rôle de Stevie Hughes dans The Horizon, qui est devenu la série Web LGBT+ la plus regardée au monde.

La co-star de l’acteur, Paul Layton, a affirmé que son ami avait eu du mal pendant le verrouillage de Covid et avec l’incertitude autour du travail.

Le 4 août, Mossman a posté une photo sur Instagram aux côtés d’un chien alors qu’il écrivait: ” Le chiot n’aime pas le verrouillage… “, tandis qu’à la fin du mois de juillet, il a posté un selfie impassible et a écrit: ” Je suis excité pour au moins 4 semaines de plus de verrouillage.’

Il était connu pour ses rôles dans Shortland Street et The Horizon (Photo : Francis Mossman/Instagram)



Des hommages ont été rendus à l’acteur (Photo : Frankie Mossman/Instagram)

Layton a déclaré au Daily Mail: «Il semble y avoir une épidémie de perte de personnes isolées ces jours-ci dont personne ne semble parler.

« La chose malheureuse à propos de Franny, je pense, était sa beauté. C’était la chose la moins intéressante chez lui parce qu’il était si drôle et bizarre et j’ai adoré ça. C’était une si belle personne dans tous les sens du terme.

Layton avait auparavant rendu hommage à Mossman sur les réseaux sociaux, écrivant à côté d’une série d’images sur Facebook : ” Oh, mon garçon, mon plus doux des amis. Ça me fait tellement mal au cœur d’apprendre que tu es décédé. Ce monde ne semble pas aussi brillant sans toi.

‘J’aimerais être plus là pour toi. Nous nous voyions toujours dans la rue, tout le temps, nous nous rencontrions et ma vie était toujours meilleure grâce à cela. Parfois, c’était comme si nous nous trouvions dans le noir de tout cela.

« Je pense que je vais te chercher dans la foule pour le reste de ma vie, mon vieil ami. S’il y a une vie après la mort, j’espère qu’elle est remplie de tables pour que je puisse vous jeter dessus et avoir mon chemin avec vous pour toujours ! J’envoie mon amour à votre famille et à vos amis et si quelqu’un a besoin de vous contacter, n’hésitez pas, parlez-en à quelqu’un, à n’importe qui.

« Si tu lis ceci, je t’aime et j’espère que tu vas bien. Amour.’

Les hommages sont arrivés, alors que Courtney Act publiait un message dans les commentaires sur une image finale sur Instagram de Mossman, qui le représentait alors qu’il était un jeune garçon.

Elle a écrit: ‘Oh mon Dieu. Doux Frankie. Je suis vraiment désolé d’apprendre cette nouvelle.

Plus : Australie



Le présentateur de radio Cam Mansel a ajouté: ” Repose en paix mon cher ami, je suis désolé que les choses aient été aussi difficiles pour toi. Pour quiconque lit ceci, il est toujours possible de demander de l’aide. Veuillez contacter quelqu’un en qui vous avez confiance.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();