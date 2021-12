L’acteur de Spider-Man, Tom Holland, a une fois surpris et impressionné le boxeur léger Ryan Garcia avec un travail de pad dans une vidéo publiée sur Instagram

Alors qu’il est habitué à lutter contre le crime avec ses toiles dans Spider-Man, Tom Holland n’est pas trop mal non plus avec ses poings – il en fait même assez pour impressionner le boxeur Ryan Garcia.

Holland, qui joue actuellement dans Spider-Man: No Way Home, a été vu plus tôt cette année en train de montrer son travail de gants lorsqu’il travaillait avec l’entraîneur Louis Chandler-Joseph.

La Hollande avait l’air bien sur le ring

L’acteur, qui a également joué dans Cherry et Devil All The Time, était impressionnant sur le ring – attirant même l’attention de Garcia.

Le combattant léger a commenté la rediffusion de la vidéo par ESPN, en disant: « Probablement le meilleur acteur que j’ai vu des tampons de frappe. »

Au moins, il n’a pas fini froid, comme l’a fait son collègue Michael B Jordan lors du tournage de Creed.

Holland est clairement un grand fan de sport et est un fervent supporter de Tottenham et a un fan à Heung-min Son qui a récemment célébré un but en imitant Spidey.

Il a même récemment franchi le pas et a demandé à l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe de rejoindre son club bien-aimé.

L’acteur joue actuellement dans Spider-Man : No Way Home

Il a rencontré le joueur de 22 ans lors de la cérémonie du Ballon d’Or plus tôt ce mois-ci – mais n’a pas tout à fait obtenu la réponse qu’il souhaitait.

« Nous avons rencontré Mbappe », a expliqué Holland.

« J’ai dit ‘Hey, ravi de vous rencontrer.’

« Il était vraiment sympathique, alors j’ai dit: » Mec, tu dois venir à Tottenham « , et il a éclaté de rire! »

Mbappe ne semblait pas enthousiaste à l’idée de bouger

Dans une vidéo publiée depuis la révélation de l’acteur, Mbappe rit en réponse à quelque chose que Holland dit, supposé être la demande de transfert des Spurs.

« Non. Impossible! » dit la superstar du football.

« C’est impossible! »

