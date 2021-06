L’acteur de “Superman” Ned Beatty est décédé à 83 ans

. – Ned Beatty, un acteur nominé aux Oscars qui est apparu dans des films tels que “Deliverance” et “Superman”, est décédé à l’âge de 83 ans.

“Ned est décédé de causes naturelles dimanche matin, entouré de sa famille et de ses proches”, a déclaré à CNN Deborah Miller, responsable des talents de Shelter Entertainment Group.

Le premier rôle au cinéma de Ned Beatty était dans le film “Deliverance” de 1972, en tant que l’un des quatre hommes de Géorgie qui se lancent dans un voyage en canoë déchirant. Il a été nominé pour un Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour “Network” de 1976, a joué le loufoque Otis dans “Superman” de 1978 et a eu d’innombrables autres rôles au théâtre, à la télévision et au cinéma.

Il a déjà été salué par Daily Variety comme “l’acteur le plus travailleur d’Hollywood”, selon son agence Shelter Entertainment Group.

Ned Beatty est né et a grandi dans le Kentucky, pêchant et travaillant dans des fermes, selon l’agence.

“Il a commencé comme interprète professionnel à l’âge de 10 ans lorsqu’il a gagné de l’argent en chantant dans des quatuors de gospel et dans un salon de coiffure”, a déclaré l’agence.

Après que Ned Beatty ait fait de longs séjours au théâtre à Abingdon, en Virginie; à Washington et à Broadway, il a été choisi par le réalisateur John Boorman pour incarner Bobby Trippe, qui est agressé sexuellement dans le thriller inébranlable “Deliverance”, selon Shelter Entertainment.

Ses autres films incluent “All the President’s Men”, “The Big Easy” et “Hear My Song”, et plus récemment “The Walker”, “Charlie Wilson’s War” et “Shooter”, selon l’agence.