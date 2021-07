L’acteur de “The law and order” est accusé de meurtre aux États-Unis et risque jusqu’à 25 ans de prison

in

L’acteur américain Isaiah Stokes, qui est apparu dans la série télévisée ‘Law & Order’ (‘Law and order’, en Amérique latine ; ‘Law and order’, en Espagne), a été accusé du meurtre d’un homme, a rapporté le Queens (New York ) Bureau du procureur de la République.

L’événement a eu lieu le 7 février dans une rue de New York en plein jour, rapporte Fox News. Des caméras de sécurité auraient filmé Stokes sortant d’un véhicule, s’approchant de la fenêtre ouverte d’une autre voiture et tirant onze fois sur un homme nommé Tyrone Jones, qui a ensuite été déclaré mort.

La police a ouvert une enquête et arrêté vendredi l’acteur, qui sera mis en examen pour meurtre au deuxième degré et possession d’armes. S’il est reconnu coupable, il risque jusqu’à 25 ans de prison.

Isaiah Stokes, 41 ans, a joué dans d’autres séries télévisées, telles que “The Americans”, “Power” ou “Boardwalk Empire”, et est également musicien sous le nom de scène de I $ AIAH.