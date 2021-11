Dans le premier message Taylor et Tay Ils apparaissent dans un endroit éclairé uniquement par plusieurs bougies et rempli de roses rouges (y compris le sol). L’acteur est à genoux, une petite boîte ouverte dans les mains tandis que sa petite amie se couvre la bouche avec une expression de surprise.

« 11.11.2021 ; Et ainsi, tous mes souhaits se sont réalisés », a écrit l’acteur à côté de l’image. Tay a répondu au message avec le message : « J’ai hâte de passer le reste de l’éternité avec toi », qui soit dit en passant Taylor Il a répondu « J’ai des nouvelles pour vous : le sentiment est réciproque. »

Tay Dome montre sa bague de fiançailles. (Instagram / Taylor Lautner.)

Dans le deuxième post, nous les voyons à l’extérieur, dans ce qui semble être un vignoble. Et tandis qu’il tient un verre de vin rouge, elle montre la bague, créée par la firme Ring Concierge et composée d’un diamant de forme ovale, serti sur une créole en or.

Taylor et Tay ont célébré leurs fiançailles avec la sœur de l’acteur, Makena Moore. (Instagram / Taylor Lautner.)

« J’ai hâte de passer une éternité avec toi @taydome Tu m’aimes inconditionnellement. Tu ne mets pas de mais sur ma merde. Tu me calmes quand je suis anxieux. Tu me fais trop rire. Tu rends chaque jour que je passe avec toi si spécial. Et surtout, tu fais de moi une meilleure personne. Je ne pourrai jamais assez vous remercier pour ce que vous avez apporté dans ma vie. Je t’aimerai pour toujours », a-t-il assuré Taylor Lautner dans ce poste.