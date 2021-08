L’acteur de Vaxxed Melissa Joan Hart obtient une percée COVID-19 ⋆ .

Melissa Joan Hart a contracté une infection révolutionnaire au COVID-19, et même si elle « se sentait mieux » vendredi, elle a exhorté les autres en larmes à rester vigilants.

L’ancienne de “Sabrina, la sorcière adolescente” et “Clarissa explique tout” était visiblement bouleversée par son diagnostic alors qu’elle partageait la mise à jour cette semaine depuis son lit.

« J’ai le COVID. Je suis vacciné. Et j’ai le COVID. Et c’est mauvais », a déclaré mercredi l’actrice de 45 ans dans une vidéo de deux minutes sur les réseaux sociaux. Dans la légende, elle a écrit qu’elle ne publiait pas la vidéo « pour faire de la politique ou pour avoir de la pitié » mais pour partager son parcours.

“Ce n’est pas à débattre, c’est juste ce que je ressens aujourd’hui sur ma page”, a-t-elle écrit.

L’ancienne enfant star a déclaré que l’infection respiratoire pesait sur sa poitrine et rendait la respiration difficile. Elle a déclaré qu’un de ses trois fils a contracté le coronavirus et soupçonne que l’enfant a été infecté dans son école, où les mandats de masque n’étaient pas requis.

«Je suis fou, vraiment fou, parce que nous avons essayé et nous avons pris des précautions et nous avons beaucoup réduit notre exposition mais nous sommes devenus un peu paresseux. Et je pense qu’en tant que pays, nous sommes devenus paresseux. Et je suis vraiment en colère que mes enfants n’aient pas eu à porter de masques à l’école parce que je suis presque sûre que c’est de là que cela vient », a-t-elle déclaré.

Bien qu’elle n’ait pas nommé quel enfant était infecté, elle a déclaré que son mari, le musicien Mark Wilkerson, et deux autres garçons, dont son plus jeune fils, n’avaient pas été infectés. Elle a également fait part de ses inquiétudes quant au fait de ne pas pouvoir se rendre à l’hôpital avec eux s’ils contractaient un mauvais cas de COVID-19.

“[I’m] juste effrayé triste et déçu de moi-même et de certains de nos dirigeants – beaucoup de gens – y compris moi-même. J’aurais juste aimé faire mieux. Alors je vous demande de faire mieux. Protégez vos familles, protégez vos enfants. Ce n’est pas encore fini. J’espérais que c’était le cas, mais ce n’est pas le cas. Restez vigilant et restez en sécurité », a-t-elle ajouté.

Hart a des maisons à Los Angeles, Lake Tahoe et Connecticut. On ne sait pas d’où elle a posté sa mise à jour. Les représentants de l’actrice n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires du Times vendredi.

En Californie, où la scolarité en personne a repris, le gouverneur Gavin Newsom a promulgué un mandat de masque à l’échelle de l’État pour les élèves de la maternelle à la 12e année afin de protéger davantage les enfants de moins de 12 ans qui ne sont pas encore éligibles à la vaccination (bien que certains parents aient porté leurs objections devant les tribunaux ). Le gouverneur du Connecticut, Ned Lamont, a également rendu obligatoire le masquage pour les élèves de la maternelle à la 12e année afin de lutter contre la propagation de COVID-19.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont recommandé le mois dernier que tous les élèves et le personnel des écoles publiques portent des masques à l’intérieur, car les cas de COVID-19 impliquant la variante Delta hautement contagieuse ont augmenté chez les enfants et en ont hospitalisé de nombreux.

Pourtant, malgré la vague, plusieurs États dirigés par les républicains ont interdit aux autorités locales d’imposer de nouveaux mandats de masques, que ce soit par le biais de décrets ou de nouvelles lois. Mais certains districts scolaires ont quand même exigé le masquage.

