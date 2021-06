L’acteur de Vision Paul Bettany dit qu’il n’est actuellement pas sous contrat chez Marvel Studios .

Malgré son apparition dans plusieurs propriétés Marvel depuis ses débuts en 2015 Avengers: l’ère d’Ultron, comprenant Avengers : guerre à l’infini, Captain America : guerre civile et WandaVision, L’acteur de Vision Paul Bettany a révélé qu’il n’était actuellement pas sous contrat avec le studio et ne savait toujours pas s’il reviendrait ou quand.

« Je n’ai pas de contrat. Je ne le sais pas. Je ne le sais pas du tout », a déclaré Bettany à The Playlist lorsqu’on lui a demandé un retour dans l’univers cinématographique Marvel à l’avenir. «Et tout ce que je sais, c’est que, pour ce genre de presse, c’est pour un Emmy push, qui est pour une série limitée. Il ne semble donc pas que cela se reproduise. Je veux dire, je suppose qu’il serait difficile de présenter White Vision et de ne pas traiter avec lui d’une manière ou d’une autre, mais nous n’en avons pas discuté.

Bettany a également révélé que lui et le président de Marvel Studios, Kevin Feige, discutaient de White Vision depuis des années : « J’ai donc beaucoup d’amis de cet âge, pour qui White Vision était comme un gros problème pour eux dans les années 70. Alors Kevin et moi en parlions depuis des années. Mais je ne me souviens pas du moment. Je me doutais de quelque chose quand on parlait de vider mon caractère de couleur dans Avengers : guerre à l’infini. “

Bien que Bettany ne soit plus sous contrat, l’homologue de Vision, White Vision, a été introduit à la fin de Marvel. WandaVision avant de partir avec tous les souvenirs de la vision originale, il y a donc toujours une possibilité pour l’acteur de revenir à un moment donné pour explorer le personnage de White Vision à l’avenir.

La nouvelle série captivante de Marvel Studios WandaVision met en vedette Elizabeth Olsen et Paul Bettany et marque la première série de Marvel Studios diffusée exclusivement sur Disney +. La série est un mélange de télévision classique et de l’univers cinématographique Marvel dans lequel Wanda Maximoff et Vision – deux êtres surpuissants vivant des vies de banlieue idéalisées – commencent à soupçonner que tout n’est pas comme il y paraît.

WandaVision présente un casting qui comprend Elizabeth Olsen (Scarlet Witch), Paul Bettany (Vision), Kat Dennings (Darcy Lewis), Randall Park (Agent Jimmy Woo), Teyonah Parris (Empire) comme Monica Rambeau, et Kathryn Hahn (Mauvaises mamans) comme Agatha Harkness.