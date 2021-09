L’acteur de WandaVision partage une réponse A+ après que “Agatha All Along” ait remporté un Emmy

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

WandaVision a reçu un amour sérieux des Emmys jusqu’à présent. Le week-end dernier, la série télévisée inaugurale de Marvel Studios a remporté trois prix, dont deux étant des costumes fantastiques / science-fiction exceptionnels et un design de production exceptionnel. Ces deux réalisations sont impressionnantes, mais la troisième ravira certainement encore plus les fans. Le spectacle a également décroché la musique et les paroles originales exceptionnelles pour la chanson entraînante “Agatha All Along”, et l’une des stars de la série a fourni la réponse parfaite à la victoire.