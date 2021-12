Le remake de Stephen Speilberg du drame musical romantique West Side Story est là et le vétéran de Broadway, Yurel Echezarreta, ne pourrait pas être plus heureux d’avoir un rôle dans le classique bien-aimé. Echezarreta avait déjà participé à plusieurs grandes productions de Broadway pendant plus d’une décennie, dont une série de West Side Story à New York en 2008, avant de commencer à passer de la scène au grand et au petit écran. Après avoir reçu l’appel de son agent selon lequel Speilberg était à l’origine d’un remake, il était évident pour lui d’auditionner.

Son curriculum vitae est impressionnant, ayant eu des rôles dans La Cage Aux Folles, Matilda !, Disney’s Aladdin et, plus récemment, Moulin Rouge !. Echezarreta a été considéré comme un « artiste hors pair » avec des « mouvements de danse élégants » par Entertainment Weekly pour sa performance dans Head Over Heels. Maintenant, il est prêt à montrer au monde ce qu’il a à offrir à l’écran. Et en tant que cubano-américaine qui représente une triple menace dans le chant, la danse et le théâtre, Echezarreta est ravie de faire partie de l’expansion plus large de la diversité dans le casting à la fois sur scène et à l’écran.

Pop Culture a parlé avec Echezarreta du passage de la scène à l’écran et de la façon dont West Side Story est un moment complet pour lui. Il donne également un aperçu des autres projets qu’il a en cours. La production Speilberg est maintenant dans les salles.

PC : Nous savons que vous êtes dans la nouvelle production de Steven Spielberg de West Side Story. Vous étiez dans la comédie musicale de Broadway en 2008. Donc, évidemment, c’est en quelque sorte un moment complet pour vous, surtout dans une production de Spielberg. Pouvez-vous me parler un peu de votre parcours et comment cela s’est-il passé ?

VOUS: Je vivais déjà une dizaine d’années à New York. J’avais assisté à cinq spectacles à Broadway à ce moment-là. Je crois que j’ai eu l’audition par mon agent. Et heureusement, je suivais déjà des cours de cinéma et de télévision, en train de préparer ces côtelettes. J’ai donc pu faire coacher le matériel avec mon professeur de théâtre et c’était fou.

J’ai eu trois auditions, et c’était vraiment intéressant parce que le processus de répétition était comme un hybride. C’était en partie une audition musicale à Broadway et en partie une audition pour une caméra de cinéma, et c’était fou d’avoir Steven Spielberg juste là – m’écouter chanter, me regarder jouer, me regarder danser – et il était là avec sa propre caméra, même pendant les répétitions de danse. Mais pendant les répétitions d’acteur, il était assis là et il a fait venir un caméraman complet avec une énorme caméra, juste à côté de nos visages, faisant ce travail de gros plan, de film, dans ce genre de cadre d’audition musicale à Broadway.

Et puis la danse – nous avons fait des danses de groupe sur différents numéros. « L’Amérique » était l’un d’entre eux. Je crois que nous avons fait un prologue et ensuite ils ont commencé à nous inciter à passer des auditions en solo pour la danse où ils nous ont donné des notes très spécifiques à prendre et à essayer d’appliquer sur le moment et pour nous mettre au défi et voir si nous ont su s’adapter. Donc c’était vraiment intéressant et différent parce que généralement pour les auditions à Broadway, le plus petit que vous obtiendrez est un groupe de deux ou trois. Donc aller en solo pour danser pour toute l’équipe était vraiment cool et différent et excitant et effrayant et stimulant.

Et puis le chant était assez standard. Nous avons chanté, il y avait une caméra sur le côté qui nous enregistrait, et nous avons chanté pour l’équipe créative, les producteurs. Je pense qu’après trois auditions et après un mois, on m’a informé que je l’avais réservé, et c’était une nouvelle incroyable.

Eh bien, félicitations pour ça. L’une des choses qui m’a toujours intéressé, c’est quelqu’un qui a pu passer des productions musicales ou des grandes productions de Broadway à la télévision et au cinéma. Et parce que vous aviez déjà eu l’expérience de West Side Story et que vous la connaissez – vous connaissez les chansons, vous connaissez l’histoire, vous connaissez les routines – mais quelles différences avez-vous remarquées entre faire partie d’une production sur scène et puis la transition vers l’audition et la représentation dans un film. Tout sur scène semble être plus dramatisé.

C’est ca le truc. C’est comme sur scène, il faut se produire devant tout un public. Parfois jusqu’à 2000 personnes. Et cela nécessite une certaine énergie et animation pour pouvoir envoyer l’histoire aux derniers rangs comme ça.

Et évidemment, pour la télévision/le cinéma, c’est une toute autre bête. La caméra est sur votre visage où les gens peuvent sentir le faux d’une image à l’autre. Il faut donc vraiment être engagé, vraiment vivre l’instant présent. Et heureusement, pour le cinéma, ce n’est pas que vous ne puissiez pas être grand dans vos actions et votre animation, mais il doit être justifié avec les circonstances et ce qui se passe. Alors vous êtes en sécurité pour pouvoir montrer des pensées subtiles sur votre visage, quand cela appelle à la subtilité, quand cela appelle à une énergie plus faible, quand cela appelle à plus d’intimité. Filmer la télévision, vous ne pouvez jamais être dans l’instant car le public pourra le voir.

Une autre chose que je voulais aborder était toute cette idée de diversité. Et l’une des choses que j’ai remarquées juste en étant un fan de Broadway, c’est qu’avec des histoires comme West Side Story ou des histoires qui impliquent principalement des personnes de couleur, bien souvent de nombreux acteurs embauchés pour ces productions, qu’ils soient à Broadway ou au cinéma et à la télévision, ne sont pas nécessairement représentatifs des personnages en termes d’origine ethnique. Mais vous avez eu la chance en tant que cubano-américaine de vraiment incarner ces personnages dans ces rôles. À quel point pensez-vous que la vraie diversité est à l’intérieur, avec les images que nous voyons à la télévision et sur scène ?

Je pense que c’est important parce qu’il y a une authenticité ; il y a une énergie culturelle qui ne peut venir que des personnes qui ont été élevées dans cette énergie. Et surtout quand il s’agit d’une histoire comme celle-ci, où il s’agit d’un gang blanc, d’un gang polonais et d’un gang portoricain – vous devez pouvoir faire appel à ces différentes expressions culturelles et énergies.

Je pense juste que cela l’enrichit si vous embauchez de manière authentique. Et juste culturellement parlant, je pense qu’il est important d’être sensible en ce moment. Nous sommes maintenant dans l’espace où nous essayons vraiment d’honorer l’authenticité et l’humanité des gens, et je pense que c’est à un moment vraiment important de le faire. Et je pense qu’ils ont fait du très bon travail.

Nous sommes divers dans notre héritage latino pour le film. Mais ils ont fait venir un coach portoricain pour nous former en dialecte et en argot. Et nous avons vraiment fait de notre mieux pour être aussi authentiques que possible envers la culture portoricaine, et quelques-uns de nos membres de la distribution, les membres de la distribution des requins dans le gang portoricain, sont nés à Porto Rico. Nous avons donc pu nous entraider et nous soutenir mutuellement tout au long du voyage authentique.

Y a-t-il des conversations qui ont lieu dans les coulisses des productions de Broadway – parce que je sais que c’est principalement là où a été votre travail – et évidemment dans le cinéma et la télévision maintenant, il y a une énorme poussée dans les coulisses pour la diversité et s’assurer, comme vous l’avez mentionné, que il y a cet aspect d’authenticité, en ce qui concerne le casting. Est-ce que ces mêmes conversations ont lieu, est-ce la même poussée dans le monde de Broadway ?

Je crois qu’ils essaient beaucoup. Et je sais qu’il y a des réunions sur la diversité. Il y a une formation pour s’assurer que tout le monde se sente soutenu, représenté et entendu. Je pense qu’il faudra un peu de temps pour que ce désir atteigne vraiment le cœur de l’industrie, mais il y a certainement des réunions de casting qui se déroulent. Il y a certainement des personnes de couleur qui sont embauchées à des postes plus élevés dans les entreprises. Et je pense que les conversations ont lieu. Je pense que les personnes de couleur se sentent plus en sécurité pour verbaliser leurs problèmes et leurs désirs et se sentent en sécurité de ne pas être méprisées, jugées ou pénalisées pour avoir exprimé cela. Et donc, je pense qu’il y a du changement dans la communauté de Broadway. Je pense que ce sera un processus lent, comme partout et dans toutes les industries. Mais je pense que le changement se produit lentement.

Et qu’est-ce qui vous a donné envie de faire partie de ce projet ? Qu’est-ce que les téléspectateurs ont le plus hâte de voir à propos de ce film ?

Je pense que je suis plus excité que les gens partent en voyage. Je pense que Steven Spielberg, c’est comme s’il avait créé un manège d’aventure où dès que le film commence, vous plongez dans ce monde, New York City dans les années 50, dans le climat culturel et le climat politique et la crudité et la réalité de New York Ville à cette époque. Et puis une fois que vous êtes sur ce trajet, vous voyez vraiment l’exemple de ce qui se passe lorsque les gens s’affrontent et se défient et se battent et ne s’écoutent pas vraiment. Dans cette histoire, ces deux gangs veulent en fait beaucoup des mêmes choses, mais ils ne peuvent pas voir au-delà de leurs différences culturelles, au-delà de la couleur de leur peau.

Et cela touche même à des sujets de tension et de différences dynamiques au sein de la communauté latino. Donc, je pense que non seulement vous allez partir à l’aventure, mais vous allez en apprendre davantage sur cette époque plus que jamais, et plus que dans toute autre réincarnation de West Side. Donc je pense que vous obtenez un double coup dur pour le film.

Et encore félicitations pour avoir pu faire la transition. Votre CV à Broadway a été expansif, mais il y a toujours plus à rêver. Alors, quel est votre prochain rêve pour la scène ou pour le cinéma et la télévision – ou tout cela [combined]?

Je suis ouvert à tout, mais je me concentre vraiment sur la télévision et le cinéma. J’ai tourné deux films indépendants cette année, en fait trois, j’ai joué un combattant gay de MMA, l’antagoniste de ce film intitulé I’m Not Gay, et c’est un film indépendant qui sortira l’année prochaine. Donc c’était vraiment excitant. Et j’ai eu un petit rôle dans un film de Lionsgate qui sortira également l’année prochaine. Donc, je suis bien parti.

Mon rêve est de devenir un personnage régulier dans une émission télévisée amusante ou dramatique – ou un personnage important dans un film à gros budget. C’est donc là que je mets mon énergie et je suis content d’avoir du matériel qui sortira l’année prochaine pour aider avec cette poussée. J’ai un autre petit projet à venir dont je ne suis pas encore capable de parler, mais si les gens veulent me suivre sur Instagram @Yurele, je pourrai tenir tout le monde au courant via ça. C’est cette plate-forme.