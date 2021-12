L’acteur de « West Wing » demande l’annulation de Mel Gibson

Mel Gibson est actuellement au milieu d’un retour en force malgré des scandales flagrants au fil des ans et des absences répétées d’Hollywood. Chaque fois que Gibson refait surface, les critiques culturels s’interrogent sur la résilience de sa carrière en ligne, mais l’acteur Joshua Malina va encore plus loin. Dans un nouvel éditorial pour The Atlantic, Malina appelle tout le monde à « Annuler Mel Gibson ».

Malina – mieux connue pour avoir joué Will Bailey dans The West Wing – se demande pourquoi Gibson trouve toujours du travail dans l’industrie du divertissement et ce qu’il faudrait vraiment pour « l’annuler ». Il signale les histoires récentes selon lesquelles Gibson a rejoint le casting du spin-off de John Wick, The Continental, et le rapport de Deadline selon lequel Gibson est « en pourparlers pour diriger Lethal Weapon 5 ». Il fait également allusion aux scandales passés de Gibson sans tous les énumérer, en écrivant : « Gibson est un antijuif bien connu (l’antisémite est trop doux).

Malina reconnaît également que Gibson est talentueux et que parfois des artistes talentueux présentent un comportement odieux dans la vraie vie. Il plaisante : « Considérez-moi comme un fervent fan de Roald Dahl, Pablo Picasso et Edith Wharton, je ne peux pas en avoir assez de ce qu’ils vendent. Mais ces trois-là ont eu le bon goût de mourir. Cela rend les choses beaucoup plus faciles. pour profiter de leur production. Gibson vit. Et Tinseltown n’a pas besoin de l’employer davantage. «

Malina aborde également un point populaire à propos de « l’annulation de la culture » elle-même – que la carrière persistante d’une personne comme Gibson jette le doute sur l’existence même de « l’annulation de la culture ». Si Gibson peut continuer à travailler malgré son sectarisme « flagrant » et malgré le tollé contre celui-ci, alors il n’a pas été « annulé » dans un sens significatif.

L’essai devient personnel alors que Malina réfléchit à sa propre identité juive et à son identité en tant qu’acteur actif. Il souligne la hausse de la violence antisémite au cours des dernières années, citant un rapport de Haaretz selon lequel les Juifs ont été la cible de plus de 50 % des crimes haineux religieux aux États-Unis en 2020. À la suite de tragédies comme l’Arbre de vie massacre, il se demande : « Est-ce vraiment le moment de glorifier un homme comme Mel Gibson ?

Même dans un article sérieux comme celui-ci, cependant, le sens de l’humour de Malina transparaît. Il rejette certaines des excuses et explications que Gibson a données pour son comportement au fil des ans, y compris l’histoire selon laquelle il a dit des choses qu’il ne croyait pas vraiment sous l’influence de l’alcool. Malina écrit : « mais, sérieusement, in vino veritas – je me suis moi-même levé une fois à Nobu après un peu trop de saké et j’ai annoncé : ‘J’aimerais être plus grand !' »

Malina se demande également combien de Juifs sont impliqués dans l’embauche de Gibson pour ces nouveaux projets, ou collaborent avec lui sur eux. Il décrit Warner Bros. comme « une entreprise fondée par des Juifs », et suggère qu’elle pourrait facilement trouver quelqu’un avec le talent de Gibson mais sans les bagages nécessaires pour occuper ces emplois.

Malina termine son essai avec une prédiction lasse que cela ne changera pas grand-chose et qu’il est plus susceptible d’avoir un impact sur sa propre carrière que Gibsons. Il accepte cela et conclut: « Ce serait formidable si des dirigeants, des producteurs et des acteurs de haut niveau prenaient également position. Ensuite, je pourrais croire en cette culture d’annulation sur laquelle je continue de lire tant. »