L’acteur de Wire et Battlefield Williams retrouvé mort

Michael K Williams est décédé à l’âge de 54 ans.

L’acteur – surtout connu pour son interprétation d’Omar Little dans The Wire de HBO – a été retrouvé mort dans son appartement new-yorkais le lundi 6 septembre.

Il est également connu dans la communauté des jeux vidéo pour avoir prêté sa voix et ses performances au personnage de Kimble “Irish” Graves (photo) dans Battlefield 4 et le prochain Battlefield 2042, ainsi qu’à Archie Baldwin dans NBA 2K21.

Aucune cause de décès n’a encore été officiellement annoncée, mais le New York Post rapporte qu’il est soupçonné qu’il est décédé des suites d’une overdose d’héroïne.

“C’est avec une profonde tristesse que la famille annonce le décès de l’acteur nominé aux Emmy Michael Kenneth Williams”, a déclaré sa représentante Marianna Shafran au Hollywood Reporter.

“Ils demandent votre vie privée tout en pleurant cette perte insurmontable.”

