L’acteur de X-Men James McAvoy a joué trop d’oubli en 2006

Image : Bethesda / Kotaku / Jamie McCarthy (.)

Je pense que nous avons tous eu au moins un jeu dans notre vie qui consomme chaque heure d’éveil. Un jeu auquel vous restez éveillé tard, puis vous vous réveillez tôt et jouez un peu plus. Pour James McAvoy en 2006, ce jeu était The Elder Scrolls IV: Oblivion. Les choses ont tellement mal tourné que l’acteur a dû graver le disque pour se libérer du RPG en monde ouvert de Bethesda.

James McAvoy est probablement mieux connu pour son rôle de jeune professeur Xavier dans les films X-Men. Son dernier rôle est dans un jeu vidéo, 12 Minutes, aux côtés de William Dafoe et Daisy Ridley. McAvoy s’est entretenu avec Forbes pour parler de 12 minutes et de son passé de joueur et a révélé qu’à un moment donné en 2006, il était tellement fasciné par Oblivion que cela a commencé à lui causer de sérieux problèmes pendant le tournage de Becoming Jane.

“Je dois, genre, me coucher à 22 heures, parce que je me lève à 6 heures tous les matins”, a déclaré McAvoy. «Et j’ai des tonnes de lignes, et tout ce genre de choses. Et je reste éveillé jusqu’à quatre heures du matin pour jouer à Oblivion.

Finalement, les longues sessions de jeu de McAvoy pendant le tournage sont devenues si mauvaises qu’il a commencé à jouer au jeu à 20 heures et ne s’est arrêté qu’à 5 h 35. Seulement 10 minutes plus tard, une voiture est venue le chercher pour commencer le lendemain de tournage. C’est à ce moment-là que McAvoy s’est rendu compte qu’il devait faire quelque chose de radical. Il a donc sorti le disque de la Xbox 360, allumé sa cuisinière et détruit Oblivion.

“Je viens de mettre le disque dessus”, a décrit McAvoy, “Et je l’ai juste regardé en quelque sorte, comme, chanter et fondre un peu. Et je me suis dit : ‘D’accord, c’est fini, c’est fini, plus jamais !’ »

G/O Media peut toucher une commission

Après cela, l’acteur est resté à l’écart des jeux pendant une décennie. Mais finalement, son amour du football et son jeune fils se sont combinés pour lui faire essayer la FIFA. Il est rapidement devenu un grand fan. Depuis lors, lui et ses amis ont commencé à jouer à Warzone pendant la pandémie comme moyen de rester connecté et de s’amuser même lorsqu’ils sont séparés par des blocages et des quarantaines.

“Nous parlons maintenant tous les deux ou trois soirs, en jouant à Warzone et nous parlons de la vie, de l’amour, de tout tout en étant absolument anéantis par des enfants de 12 ans d’autres pays.”

(h/t : PC Gamer)