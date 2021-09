L’acteur de Xenoblade Chronicles 2 Stephen Critchlow est décédé à l’âge de 54 ans

Image : via YouTube

Nous avons une triste nouvelle aujourd’hui si vous êtes fan de Xenoblade Chroniques 2. La voix du personnage de Bana, Stephen Critchlow, est décédée à l’âge de 54 ans.

Les collègues de Critchlow de la société de production Big Finish ont été les premiers à partager cette information. Le talent britannique a été crédité pour son travail au théâtre, à la télévision, au cinéma et dans le doublage. Outre la série Xenoblade, il a contribué à des jeux comme Dragon Quête, World of Warcraft, Star Wars : L’Ancienne République, Le sorceleur 2, Inazuma et beaucoup plus.

L’un de ses rôles les plus connus en tant que doubleur était le comte Edmont de Fortemps dans le Final Fantasy XIV : Heavensward expansion. Il a également participé à des émissions comme Torchwood et Doctor Who.

Au nom de la communauté Nintendo Life, nos pensées avec la famille et les amis de Stephen.