L’acteur de ‘Yellowstone’ Martin Sensmeier envoie un message fort avant la première de la saison 4

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Alors que les fans de Yellowstone comptent les heures avant la première de la saison 4 dimanche, l’acteur Martin Sensmeier envoie un message fort à Hollywood. L’acteur, qui joue dans la série Paramount Network en tant que Martin et est issu des tribus Tlingit et Koyukon Athabaskan d’Alaska, a marqué le début du Mois du patrimoine des peuples autochtones en mettant en vedette un essai vidéo d’une minute intitulé « Real Power », dans lequel il parle de la représentation des autochtones à Hollywood.

Diffusée lundi par la Smithsonian Channel, qui a travaillé avec IllumiNative, une initiative de sensibilisation aux problèmes des Amérindiens, la vidéo commence par Sensmeier réfléchissant à la présentation autochtone « nocive » qu’il a vue lorsqu’il était enfant. L’acteur a rappelé comment « enfant, quand j’ai vu des personnages autochtones dans des films, ils ont ouvert le film avec de la peinture faciale, ils sont en colère contre l’homme blanc, vous nous haïssez déjà depuis le début – ce truc est nocif. » Sensmeier a ensuite partagé ses espoirs pour l’avenir de la représentation autochtone, partageant, « en tant qu’acteur, ce que j’aimerais que les enfants autochtones voient, juste quelqu’un qui représente quelque chose de réel, c’est un vrai pouvoir, parce que je veux que les gens sachent qui nous sommes. »

L’acteur Martin Sensmeier, qui appartient aux tribus Tlingit et Koyukon Athabaskan d’Alaska, n’a jamais vu un article sur les autochtones de l’Alaska à la télévision. Il a parlé de l’appropriation culturelle et de l’honneur de l’histoire avec @SmithsonianChan en partenariat avec @_IllumiNatives. #NativePeoplesHeritageMonth.⬇️ pic.twitter.com/azcs45UlpB – Smithsonian Channel (@SmithsonianChan) 1er novembre 2021

Le message de Sensmeier précède la première de la saison 4 de Yellowstone dimanche. Initialement lancée en 2018, la série Paramount Network met en évidence des personnages amérindiens. L’émission est centrée sur John Dutton, le propriétaire de sixième génération de Dutton Ranch, le plus grand ranch d’Amérique. Le ranch, cependant, est en conflit avec ceux qu’il borde, y compris la tribu fictive des Amérindiens Broken Rock. Alors que la série a fait face à une certaine controverse à un moment donné sur son choix de casting pour un personnage en particulier, elle a été largement saluée pour sa forte représentation amérindienne.

S’adressant à Variety avant la première de la série en 2018, le président de la tribu Crow Nation, AJ Not Afraid, qui a autorisé le tournage de l’émission sur sa réserve, a déclaré que la façon dont Yellowstone dépeint les personnages amérindiens « est beaucoup plus réaliste que les autres émissions ». Not Afraid a ajouté: « notre perception a toujours été plus stéréotypée, mais ici, les gens du spectacle sont sortis et ont calculé le terrain et les gens, et ils ont eu un meilleur goût du côté indigène. » Pendant ce temps, Gil Birmingham, qui incarne le chef Thomas Rainwater, a déclaré au Salt Lake Tribune en 2020, « c’était une si belle opportunité de jouer une représentation contemporaine d’un Amérindien, parce que vous voyez rarement cela. Surtout celui qui en a. sorte d’effet de levier et est un acteur puissant dans le jeu. » Birmingham a ajouté que la série « est exceptionnelle » par la nature positive de sa représentation » et sa « représentation habilitée du monde autochtone ».

Yellowstone Saison 4 premières avec un événement spécial de deux heures le dimanche 7 novembre à 20 h HE sur Paramount Network. Avant la première, Paramount Network donne aux fans la chance de rattraper les Duttons avec un marathon de la « première semaine ». La série peut également être diffusée sur Paramount+, auquel vous pouvez vous abonner en cliquant ici.