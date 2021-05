L’acteur des bêtes fantastiques Kevin Guthrie emprisonné pour agression sexuelle

La date limite contient les détails des crimes de Kevin Guthrie. En 2017, une femme de 29 ans se rendait dans un bar pour rencontrer Guthrie et son collègue acteur Scott Reid, lorsqu’elle a semblé tomber malade pendant le trajet. La femme a été aidée depuis le taxi et dans l’appartement de Reid, où il est allé appeler la hotline du NHS pour obtenir de l’aide. Guthrie est restée avec la femme pour la surveiller et a été accusée d’avoir enlevé son haut et d’avoir commis plusieurs actes sexuels sur elle, y compris l’avoir embrassée sur la bouche. L’attaque de Guthrie aurait cessé au moment du retour de Reid.