Nous apprenons dans le film Les Gardiens de la Galaxie que Drax avait une famille, une femme et une fille qui sont décédées, envoyant Drax dans un déchaînement alimenté par la vengeance. Au fur et à mesure que les films avancent, nous commençons à en savoir plus sur qui est vraiment Drax, ses faiblesses et ses vulnérabilités. Le personnage est assez complexe, malgré les apparences, et Bautista aurait clairement aimé en faire plus.