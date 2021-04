L’acteur d’évasion Tahar Rahim sur ses rôles les plus difficiles à ce jour – WWD

La renommée internationale de Tahar Rahim s’est produite du jour au lendemain.

Le film qui a changé sa vie est le drame policier de Jacques Audiard «Un prophète», lauréat du Grand Prix de Cannes en 2009. Il s’agit remarquablement du premier long métrage de Rahim.

«Vive le cinéma français», a déclaré Rahim sur scène un an plus tard lors des prestigieux César de France, stupéfait après avoir reçu à la fois le meilleur acteur masculin et le meilleur acteur pour le rôle – une première dans l’histoire de la série. Le joueur de 39 ans, alors âgé de 28 ans, avait également remporté le prix du meilleur acteur aux European Film Awards.

Rahim a joué le protagoniste hypnotisant Malik El Djebena, un jeune détenu naviguant dans la structure, la hiérarchie – et la sauvagerie – de la prison. «Un prophète» lui a apporté une reconnaissance immédiate, impactant sa carrière ainsi que la trajectoire de sa vie personnelle. En 2010, il a épousé l’acteur français Leïla Bekhti, qui a joué sa femme dans le film. (Le couple de célébrités, tous deux d’origine algérienne, partagent un fils et une fille.)

Applaudi par les critiques, Rahim a été surnommé le Français Al Pacino. Ce qui distingue Rahim, c’est que, contrairement à de nombreux acteurs français, il n’a pas été confiné au cinéma français. C’est en partie grâce à son talent pour les langues – il parle couramment l’anglais et n’a pas d’accent français stéréotypé, bien qu’il soit né et a grandi dans la région de Belfort en France.

Depuis ses débuts, il a participé à près de 30 projets, travaillant avec une liste de réalisateurs et de créateurs de spectacles internationaux – dont le duo français Olivier Nakache et Éric Toledano; Le japonais Kiyoshi Kurosawa; L’Iran Asghar Farhadi et l’Anglais Jack Thorne. Aux États-Unis, l’expérience hollywoodienne de Rahim a débuté très tôt avec «The Eagle», le drame de 2011 réalisé par Kevin Macdonald. Il est depuis à «Mary Magdalene», en face de Rooney Mara et Joaquin Phoenix; «The Looming Tower» de Hulu avec Jeff Daniels; « The Kindness of Strangers » de Lone Scherfig et la mini-série multilingue de Netflix « The Eddy », sortis l’année dernière.

Son dernier projet est «The Serpent» – en première aujourd’hui – une série limitée, coproduite par BBC One et Netflix, dans laquelle il incarne le tueur en série français des années 1970 Charles Sobhraj aux côtés de Jenna Coleman. Il joue également dans «The Mauritanian» avec Jodie Foster et Shailene Woodley, maintenant disponible. Rahim a retrouvé Macdonald pour ce dernier, endossant le rôle de Mohamedou Ould Slahi, un musulman et auteur du mémoire de la prison de 2015 «Guantanamo Diary» qui a été torturé pendant 14 ans à Guantanamo Bay sans inculpation. Après une bataille longue et déchirante, il a été libéré en 2016. Ce rôle a valu à Rahim sa première nomination aux Golden Globes, et il est en lice pour le meilleur acteur dans un premier rôle aux BAFTA à venir le 10 avril.

Ici, en appelant de Paris, Rahim plonge dans ses expériences sur les deux projets et discute de la suite.

WWD: Ces deux rôles sont similaires en ce que vous incarnez de vraies personnes, et il y a une responsabilité là-dedans. Mais, bien sûr, les deux personnages ne pourraient pas être plus différents. En commençant par «Le Mauritanien», après avoir travaillé pendant deux ans avec le scénario et le livre, comment était-ce de rencontrer Mohamedou pour la première fois? Était-ce sur vidéo pendant que vous tourniez «The Serpent»?

Tahar Rahim: Oui, je tournais en Thaïlande, alors nous nous sommes rencontrés grâce à Skype. C’était un moment incroyable. Je m’attendais à rencontrer quelqu’un plein de ressentiment, peut-être de colère, et c’était exactement le contraire. Je veux dire, l’homme a la vie. Il recherche le pardon, la paix, et il fait des blagues tout le temps, s’interroge sur vous, votre famille, joue de la musique, chante des chansons. C’est presque incroyable qu’il ait vécu cette horrible épreuve.

WWD: Comment avez-vous abordé l’interaction?

TR: Je ne voulais pas me présenter et parler [to Slahi] comme un acteur qui travaille sur un rôle, vous savez, comme: «Depuis combien de temps êtes-vous là? Et que vous est-il arrivé? Tout était dans le livre. J’ai dû lui poser quelques questions, et en ce qui concerne les questions délicates et la torture, il a soudainement changé physiquement. Et puis j’ai réalisé que le traumatisme était toujours là. Il a réussi d’une manière ou d’une autre à le cacher ou à simplement vivre avec. J’ai ressenti cela et j’ai arrêté d’en parler. Nous avons commencé à partager de simples bavardages, des conversations sur la vie. Nous nous sommes vraiment liés d’amitié. Et au fil de nos conversations, j’ai pu l’observer, sa façon de parler, sa façon de répondre aux questions, parce que c’était une partie importante pour moi. Et il a un grand sens de l’humour. Je voulais l’attraper, son esprit, sa bonté.

WWD: Comment s’est passé le premier jour sur le plateau?

TR: Le premier jour de tournage est une toute autre histoire. Ce qui s’est passé, c’est que Jodie [Foster] est tombée malade et elle a dû reporter son premier jour de tournage. Habituellement, le calendrier est fait de manière à ce que vous puissiez vous installer lentement. Puisqu’elle était malade, Kevin est venu me voir et il m’a dit: «Écoutez, nous allons commencer le premier jour de tournage avec votre monologue, le dernier. Et je suis comme, « Oh mec. » Et il a dit: «Ouais, désolé. Nous n’avons pas le choix. » Je me dis: «Comment puis-je décrire ce qu’il a vécu à Guantanamo, la torture, sa philosophie, tout ça, le premier jour?» Il y a une ligne dans ce monologue qui dit: «J’ai toujours voulu être dans une salle d’audience, et maintenant que je suis ici, j’ai peur de mourir.» C’était exactement ce que je ressentais. J’ai toujours voulu être dans ce genre de films, jouer avec de grands acteurs, et maintenant que je suis là, j’ai peur de mourir. Alors je me suis présenté et j’ai joué avec des sentiments authentiques, et cela m’a beaucoup aidé à plonger. Cela a donné le ton, ce jour-là.

WWD: Comment avez-vous trouvé l’état d’esprit pour vous immerger dans les scènes de torture intenses?

TR: Pour y arriver, c’était très difficile. Pourquoi recréer quand on peut créer? J’avais donc besoin de me rapprocher le plus possible de son état réel. Je leur ai demandé de m’enchaîner avec de vraies chaînes, de rendre les cellules aussi froides que possible, de me waterboarder pour de vrai. Je ne me mettrais pas en danger. Nous avions un entraîneur au cas où cela pourrait être trop dangereux. Mais Kevin a commencé à s’inquiéter, car j’avais des ecchymoses aux chevilles. J’étais très faible. J’ai suivi un régime très drastique. J’ai perdu 10 kilos en peu de temps. Je me dis: «Mec, écoute, ne t’inquiète pas. Je sais exactement ce que je fais, mais je dois aller de plus en plus loin, par respect pour Mohamedou, pour les gens qui vivent encore cela et pour le public. Parfois, lorsque vous êtes acteur, la souffrance fait du bien, parce que vous cherchez la vérité. Il est très difficile de l’atteindre. Et cette fois, j’avais l’impression de le toucher.

WWD: Comment en sortez-vous une fois le tournage terminé?

TR: C’est la première fois de ma vie d’acteur que j’ai trouvé très, très difficile de sortir. Je n’ai pas pu sortir de mon personnage pendant au moins trois semaines. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais c’est arrivé.

WWD: N’êtes-vous pas retourné au tournage de «The Serpent» à la fin de ces trois semaines? Comment était cette transition?

TR: Une étrange gymnastique mentale. Venir de [serial killer] Charles [Sobhraj] à Mohamedou est presque un régal [laughs]. Mais l’inverse est plus difficile. J’ai demandé à la production de m’envoyer des épisodes et des séquences montés, afin que je puisse revenir à Charles. Cela m’a aidé à y revenir. Et j’ai dû reprendre du poids pour s’adapter à la physionomie de Charles. C’était un peu des montagnes russes.

WWD: Vous avez dit que vous aviez abordé le jeu de Charles avec un cobra en tête, car vous aviez du mal à vous rapporter au personnage. D’où venait l’idée?

TR: Quand j’étais à l’école de théâtre, vous aviez 50 questions auxquelles vous deviez répondre avant de commencer à construire votre personnage. Au cours de ma carrière, je me suis rendu compte que seulement cinq ou dix suffiraient, sinon on commence à trop réfléchir, on y réfléchit trop. Et il y avait cette question, « Quel est l’animal de votre personnage? » Et je me suis souvenu que Robert De Niro avait fait ça dans « Taxi Driver », qui est l’un de mes films préférés. Et il a choisi le crabe. Maintenant, si vous vous souvenez du film, chaque fois qu’il parlait à quelqu’un ou s’approchait de quelqu’un, il venait sur le côté. C’est très subtil et cela a fonctionné. Bien sûr, l’animal que je voulais choisir était un serpent. Je veux dire, son surnom est le serpent. Le cobra doit composer avec le charme. Il y a la flûte, la danse et quelque chose d’hypnotique et de froid. J’ai regardé des documentaires, et un cobra, quand il commence à chasser sa proie, il est très lent, très subtil. Puis il attend. Et puis il mord très vite. Et c’est fait. J’avais l’impression que c’était le bon animal à choisir.

WWD: Sur quoi travaillez-vous maintenant? Est-ce vrai que c’est une comédie musicale?

TR: Oui, c’est une comédie musicale, mais pas faite à la manière hollywoodienne à l’ancienne, c’est-à-dire des performances. C’est plus poétique, plus subtil. C’est une belle histoire d’amour. C’est l’histoire d’un acteur qui joue [Molière’s] Don Juan toute sa vie. Sa femme l’a jeté, et il essaie de la trouver dans chaque femme qu’il rencontre au cours du film, donc l’actrice jouera toutes les femmes. C’est un bon concept.

WWD: Y a-t-il un autre projet Netflix en préparation?

TR: Avec Cédric Jimenez, nous avons un projet. Je ne sais pas quand. Il s’agit des deux frères corses qui, en quelque sorte, ont créé ce que nous appelons la «French Connection», [the heroin network].

WWD: Comment cela a-t-il été de voir la reconnaissance en ce moment pour «Le Mauritanien», mais pratiquement au milieu de la pandémie, comme apparaître sur une vidéo de la France aux Globes? [Rahim wore a bespoke Louis Vuitton suit for the ceremony.]

TR: D’un côté, c’est bien, et de l’autre, ce n’est pas bon. C’est ce que j’appelle le temps des bonbons. Habituellement, vous avez travaillé si dur et vous voulez rencontrer le public et être connecté aux gens, partager de bons moments, dîner, vous amuser. C’est une déception. Mais d’un autre côté, j’ai eu l’opportunité de le faire avec ma famille et mes amis proches, ce qui n’arriverait jamais si je devais voyager. Et je pourrais porter mes pantoufles.