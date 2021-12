L’acteur Devin Ratray a tenté d’étrangler sa petite amie dans OKC: TMZ

L’acteur connu pour jouer le grand frère intimidateur de Macaulay CulkinLe personnage de Kevin dans le mouvement de 1990 « Home Alone » a été accusé d’avoir tenté d’étrangler sa petite amie, selon un rapport de TMZ.

Devin Ratray, 44 ans, et sa petite amie se seraient battus dans un hôtel Hyatt près du centre-ville d’Oklahoma City, a rapporté TMZ lundi. Les forces de l’ordre ont été appelées sur les lieux pour un « conflit domestique », selon le rapport.

TMZ a rapporté que la petite amie de Ratray, qui n’est pas nommée dans l’histoire, l’a dénoncé à la police après l’incident présumé :

Il s’avère que la copine de Ratray a décidé de faire un rapport de police un jour après l’incident. Nous avons obtenu le rapport dans lequel sa petite amie affirme que l’acteur est devenu physique avec elle pendant la dispute, l’a étranglée et lui a mis la main sur la bouche. Elle dit qu’elle lui a mordu la main, qu’il l’a frappée au visage et qu’elle s’est enfuie dans une cage d’escalier. Elle a ensuite récupéré ses affaires et est partie en attendant l’arrivée des flics.

La police a déclaré à TMZ que Ratray et sa petite amie « avaient décidé de se séparer pour la nuit » et qu’elle « avait une chambre séparée ».

« Le représentant de Ratray dit que les deux se sont disputés verbalement, rien de physique, et que les choses étaient si désagréables que les deux se sont séparés », a déclaré l’histoire de TMZ. « Le représentant ne dirait pas sur quoi portait l’argument. »

Aucune arrestation n’a été effectuée, a rapporté TMZ.

On ne sait pas exactement quand l’incident allégué a eu lieu. TMZ a déclaré que les forces de l’ordre avaient été appelées à l’hôtel « plus tôt cette semaine », tandis que Page Six a déclaré que « l’incident présumé s’était produit la semaine dernière ».

Ratray est peut-être mieux connu pour avoir joué Buzz McCallister dans « Home Alone », qui a propulsé Culkin vers la célébrité. Le personnage de Culkin, Kevin McCallister, a défendu de manière mémorable sa maison contre une paire de cambrioleurs, joué par Joe Pesci et Daniel Stern, après que sa famille soit partie accidentellement pour les vacances de Noël sans lui.

« Buzz, je passe en revue toutes vos affaires privées ! » Kevin McCallister a tristement crié dans le film. « Tu ferais mieux de sortir et de me frapper ! »

Il a ensuite notoirement et tristement insulté une photo qui prétendait montrer la petite amie de Buzz dans un portrait moins que flatteur.

Buzz a également mangé la pizza au fromage de Kevin et a proposé de « tout vomir, car c’est parti ».

Ratray est depuis apparu dans le film « Hustlers » et dans plusieurs émissions de télévision, dont « The Tick », « Russian Doll » et « The Good Fight », selon son profil IMDB.

Ratray a repris son rôle de Buzz McAllister pour le prochain film « Home Sweet Home Alone », une sorte de suite de l’original.

« Home Alone » a engendré quatre autres suites, dont une se déroulant à New York et mettant en vedette un caméo désormais controversé de Donald Trump.

[Photo by John Parra/. for STXfilms / Alexander Wang]

Avez-vous un conseil que nous devrions connaître ? [email protected]