L’acteur Dilip Kumar est décédé à l’âge de 98 ans, icône de l’âge d’or de Bollywood – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Dilip Kumar, une icône de l’apogée de Bollywood, est décédé à l’âge de 98 ans à Mumbai après avoir été hospitalisé pendant une semaine, a rapporté sa famille via Twitter.

Kumar, né en 1922 sous le nom de Mohammed Yusuf Khan, a participé à plus de 65 films au cours de ses 50 ans de carrière. Son dernier long métrage était Qila, en 1998.

Dans les années 1950, il était l’une des plus grandes stars de Bollywood. En 1952, il a reçu le premier des huit Filmfare Awards du meilleur acteur, pour son apparition dans le film Daag. Il a gagné le surnom de The King of Tragedy pour sa beauté et sa voix grave.

L’acteur était l’un des visages les plus connus et les plus admirés d’Inde, il a même été classé par le Premier ministre Narendra Modi comme “une légende du cinéma dotée d’un éclat incomparable”.

Dilip Kumar est surtout connu pour son film Mughal-E-Azam de 1960, l’un des plus grands succès de Bollywood.