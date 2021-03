On ne sait pas ce qui se passera dans les prochains épisodes, car Disney et Marvel aiment garder un couvercle sur les spoilers, ou combien plus de présence George Batroc aura, mais quelle que soit la capacité de Georges St-Pierre dans la série. , il sera un formidable ennemi pour Sam et Bucky, et nous avons hâte de voir ce qui se passera! De nouveaux épisodes de The Falcon et The Winter Soldier tombent les vendredis sur Disney +.