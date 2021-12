L’acteur du « NCIS » arrêté en lien avec la mort de 2 femmes

Trois hommes ont été arrêtés mercredi en lien avec la mort en novembre de Christy Giles et Hilda Marcela Cabrales-Arzola, a annoncé jeudi la police de Los Angeles. L’un des hommes, Brandt Osborn de Staten Island, a été arrêté sur le tournage de NCIS : Los Angeles. Les deux autres hommes arrêtés sont Michael Ansbach et David Pearce. Ansbach est un caméraman dont les crédits incluent Vanderpump Rules et Wicked Tuna.

Pearce, 37 ans, a été accusé d’homicide involontaire, a déclaré le département du shérif du comté de Los Angeles, rapporte le New York Post. Ansbach, 47 ans, et Osborn, 42 ans, ont été inculpés de complicité d’homicide involontaire. « On pense que les deux femmes ont reçu de la drogue et ont fait une overdose », a déclaré le département de police de Los Angeles. « Sur la base de l’enquête, le LAPD craint qu’il puisse y avoir d’autres victimes dans notre communauté qui auraient pu être droguées par un ou plusieurs de ces hommes », a déclaré la police.

Giles, 24 ans, était un modèle Instagram. Elle a été retrouvée morte devant un hôpital de la région de Los Angeles après avoir assisté à une fête d’entrepôt avec des amis à Los Angeles le mois dernier. Cabrales-Arzola, une décoratrice d’intérieur de 26 ans, a été retrouvée dans un autre hôpital de Los Angeles. Elle a été retrouvée vivante, mais elle a été retirée du système de réanimation des semaines plus tard, rapporte le Daily Beast.

Osborn a été condamné mercredi pour un crime et est détenu sous caution de 100 000 $. Les deux autres hommes ont également été condamnés mercredi. Aucun autre détail sur les allégations n’a été publié. Cependant, les acteurs Alexandra Creteau et David Murrietta Jr. ont déclaré au Post qu’Osborn leur avait parlé de faire la fête avec des femmes et de jeter leur corps en novembre.

« J’ai eu le week-end le plus fou de ma vie », se souvient Murrietta en leur disant Osborn lors d’un tournage commercial. « Il m’a raconté comment ils avaient fait la fête, deux filles sont revenues chez elles, et les filles ont pris un tas de drogues. » Osborn aurait dit à Murietta qu’il était allé passer un test COVID-19 dans son appartement. À son retour, le colocataire d’Osborn lui a dit que Giles était mort, a déclaré Murietta au Post.

« Il a vérifié son pouls, a paniqué, a décidé de ne pas appeler le 911, et ils ont décidé quoi faire du corps », a déclaré Murrietta au Post. « Ensuite, ils ne savaient pas quoi faire, ils ne voulaient pas appeler le 911 et avoir des ennuis, alors ils ont décidé de conduire et de déposer son corps à l’hôpital de Culver City. « Il était comme, ‘nous avons déposé la première fille , nous sommes revenus chez nous », puis il a vérifié le pouls de la deuxième fille et il était très faible, alors ils ont essayé de décider quoi faire avec la deuxième fille. Je l’ai fait monter dans la voiture et j’ai décidé de la déposer dans un deuxième hôpital pour qu’ils ne se fassent pas prendre. »

Le mari de Giles, Jan Cilliers, a déclaré au Daily Beast qu’il était « heureux » que les arrestations aient été effectuées, mais il comprend que ce n’est que le début de l’affaire. « Nous recherchons également davantage de victimes qui auraient pu être blessées ou affectées par ces hommes », a déclaré Cilliers. Cilliers a également déclaré au Post que sa femme et son amie avaient rencontré les hommes à la fête et étaient retournés à l’appartement de Pearce. « Nous aimerions que toute personne ayant plus d’informations à leur sujet se présente au LAPD dès que possible », a-t-il déclaré au Post.

Le LAPD a déclaré que les suspects conduisaient une Toyota Prius noire sans permis lors du largage des corps. Ils présenteront l’affaire au procureur du district de Los Angeles vendredi. « Il s’agit d’une enquête active et en cours », a déclaré la police.

Osborn a trois crédits d’acteur à son actif, dont un épisode de 2014 de Nurse Jackie. Il a également travaillé dans le département son pour le court métrage 2012 Ruse. Il affirme avoir été barman à l’hôtel Americano pendant 15 ans sur sa page LinkedIn. Pearce serait également un acteur en devenir, tandis qu’Ansbach est un directeur de la photographie qui travaille à Hollywood depuis les années 1990.