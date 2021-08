L’acteur Ed Asner est décédé, a donné la parole au protagoniste de Up – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

L’acteur Ed Asner, icône de la télévision américaine et lauréat de sept Emmy Awards, est décédé paisiblement dimanche matin, a annoncé son représentant.. Il avait 91 ans. Une déclaration de la famille d’Asner sur son compte Twitter a confirmé sa mort

“Nous regrettons d’annoncer que notre patriarche bien-aimé est décédé ce matin en paix. Les mots ne peuvent exprimer la tristesse que nous ressentons», s’est exprimée la famille de l’interprète de renom dans un message sur le réseau social. “Bonne nuit papa. On t’aime”.

«C’était un acteur brillant. Incroyable activiste, un véritable ami et un grand homme”, a déclaré le manager de l’acteur, Perry Zimel.

Asner a gagné cinq Emmy Awards pour son interprétation de Lou Grant dans “Le spectacle de Mary Tyler Moore« Et puis par le spin-off « Lou Grant » entre 1971 et 1980. Il triomphe également en 1976 pour son rôle principal « Rich Man, Poor Man », et son second rôle dans « Roots » en 1977.Ed Asner à la première de “UP” 2009 (Photo de Barry King / FilmMagic)

Asner a eu une longue et prolifique carrière au cinéma et à la télévision, avec la distinction d’être l’interprète masculin le plus honoré de l’histoire des Emmys. Il a été nominé 17 fois au cours de sa carrière, remportant sept trophées au total. Il a également été nominé 11 fois pour les Golden Globes, en remportant cinq.

Edward Asner est né à Kansas City, Missouri, le 15 novembre 1929. Il a fréquenté l’Université de Chicago après le lycée et a travaillé sur la chaîne de montage de General Motors pendant un certain temps avant de servir dans l’armée américaine. Pendant son séjour en Europe, Asner jouera dans des pièces de théâtre. Après son service militaire, il a aidé à fonder la Playwrights Theatre Company à Chicago.

Il a commencé à barboter dans des groupes de comédie comme Second City avant de décrocher son premier rôle à Broadway aux côtés de Jack Lemmon dans “Face of a Hero” en 1960. Il a fait ses débuts à la télévision à la même époque, dans un épisode de la série “Studio One”. Il a fait des apparitions mémorables au début des années 1960 dans des émissions comme “The Outer Limits” et “Voyage to the Bottom of the Sea”, et en 1962, il a fait ses débuts au cinéma avec un rôle dans le film d’Elvis Presley “Kid Galahad”. Ed Asner (Photo de Rodin Eckenroth / FilmMagic)

Asner est apparu dans de nombreuses émissions de télévision, et avec l’avènement des années 1970 est venu le rôle qui ferait de lui un nom familier. En 1970, il fait ses débuts dans le rôle de Lou Grant, directeur de l’information de la chaîne de télévision fictive WJM-TV, dans “The Mary Tyler Moore Show”. Grant apparaîtra dans la série jusqu’en 1977 avant de décrocher son propre spin-off, “Lou Grant”, de 1977 à 1982. Il a été nominé pour un Emmy presque chaque saison de l’émission diffusée.

Il a également reçu un Emmy à la même époque pour son rôle dans l’adaptation de l’émission télévisée “Roots” de 1977, qu’il suivra avec une autre performance primée dans “Rich Man, Poor Man”.

Asner était également connu comme interprète vocal. Il a exprimé les dessins animés “Spider-Man”, “Captain Planet”, “Gargoyles” et dans diverses émissions “Star Wars”. Les enfants le connaissent pour son rôle à la Lou Grant dans “Up” de Pixar.

Ces dernières années, l’acteur n’avait pas ralenti son rythme de travail ; en 2018 il participe à la comédie noire réalisée par Christina Applegate »Mort pour moi« Sur Netflix. Asner a exprimé Carl sur la série Pixar “Dug Days”, qui sera diffusée le 1er septembre sur Disney +.

Hors écran, Asner a également exercé deux mandats en tant que président de la Guilde des acteurs de cinéma durant les années 1980 et était un fervent militant politique; il s’est décrit en 2017 comme un «vieux gaucher”. L’acteur a fait valoir que l’annulation de “Lou Grant” était due à ses convictions politiques. Il a également siégé au conseil d’administration du Survivor Mitzvah Project, fournissant une aide aux survivants de l’Holocauste en Europe.

