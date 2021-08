L’acteur Ed Asner, le fanfaron de la télévision Lou Grant, décède à 91 ans

Ed Asner, l’acteur costaud et prolifique qui est devenu une star à l’âge mûr en tant que journaliste bourru mais adorable Lou Grant, d’abord dans la comédie à succès “The Mary Tyler Moore Show” et plus tard dans le drame “Lou Grant”, est décédé dimanche. Il avait 91 ans.

Le représentant d’Asner a confirmé la mort de l’acteur dans un e-mail à l’Associated Press. Le compte Twitter officiel d’Asner comprenait une note de ses enfants: “Nous sommes désolés de dire que notre patriarche bien-aimé est décédé ce matin paisiblement. Les mots ne peuvent exprimer la tristesse que nous ressentons. Avec un baiser sur la tête – Bonne nuit papa. Nous t’aimons. “

Construit comme le joueur de ligne de football qu’il était autrefois, le chauve Asner était un acteur compagnon dans les films et la télévision lorsqu’il a été embauché en 1970 pour jouer Lou Grant dans “The Mary Tyler Moore Show”. Pendant sept saisons, il a été le patron chiffonné de l’exubérante Mary Richards de Moore (il l’appelait « Mary », elle l’appelait « M. Grant ») à la salle de rédaction fictive de Minneapolis TV où tous deux travaillaient. Plus tard, il jouera le rôle pendant cinq ans dans “Lou Grant”.

Le rôle a valu à Asner trois Emmy Awards du meilleur second rôle dans “Mary Tyler Moore” et deux prix du meilleur acteur dans “Lou Grant”. Il a également remporté des Emmys pour ses rôles dans les mini-séries “Rich Man, Poor Man” (1975-1976) et “Roots” (1976-1977).

Il avait plus de 300 crédits d’acteur et est resté actif tout au long de ses 70 et 80 ans dans une variété de rôles au cinéma et à la télévision. En 2003, il a joué le Père Noël dans le film à succès “Elf” de Will Ferrell. Il était le père de John Goodman dans la comédie de courte durée “Center of the Universe” de CBS en 2004 et la voix du héros âgé dans la sortie à succès de Pixar en 2009, “Up”. Plus récemment, il a participé à des séries télévisées telles que “Pardonnez-moi” et “Dead to Me”.

Néanmoins, Asner a déclaré à l’Associated Press en 2009 qu’il était difficile de trouver des rôles intéressants.

“Je n’ai jamais assez de travail”, a-t-il déclaré. “C’est l’histoire de ma carrière. Il n’y a tout simplement rien à refuser, permettez-moi de le dire ainsi.”

“Je dirais que la plupart des gens sont probablement dans le même bateau, les personnes âgées, et c’est dommage”, a-t-il déclaré.

En tant que président de la Screen Actors Guild, le libéral Asner a été pris dans une controverse politique en 1982 lorsqu’il s’est prononcé contre l’implication des États-Unis dans les gouvernements répressifs en Amérique latine. “Lou Grant” a été annulé lors de la fureur qui a suivi et il n’a pas brigué un troisième mandat SAG en 1985.

Asner a discuté de sa politisation dans une interview en 2002, notant qu’il avait commencé sa carrière à l’époque McCarthy et avait eu peur pendant des années de s’exprimer de peur d’être mis sur liste noire.

Puis il a vu un film d’une religieuse illustrant les cruautés infligées par le gouvernement salvadorien aux citoyens de ce pays.

“Je suis sorti pour me plaindre de l’armement et du renforcement constants de notre pays de l’armée au Salvador, qui opprimait son peuple”, a-t-il déclaré.

L’ancien président du SAG, Charlton Heston, et d’autres l’ont accusé d’avoir fait des déclarations anti-américaines et d’avoir abusé de sa position de chef de leur syndicat d’acteurs.

“Nous avons même eu des menaces à la bombe à l’époque. J’avais des gardes armés”, se souvient Asner.

L’acteur a blâmé la controverse pour avoir mis fin à la série de cinq ans de “Lou Grant”, bien que CBS ait insisté sur le fait que la baisse des cotes d’écoute était la raison pour laquelle l’émission a été annulée.

Le personnage d’Asner s’était imposé dès le premier épisode de “Mary Tyler Moore”, lorsqu’il avait dit à Mary lors de leur première rencontre : “Vous avez du courage… Je déteste le sperme !” La distribution inspirée comprenait Ted Knight dans le rôle de Ted Baxter, le présentateur de nouvelles stupide; Gavin MacLeod dans le rôle de Murray Slaughter, le journaliste sarcastique ; et Betty White dans le rôle de Sue Ann Nivens, animatrice manipulatrice et obsédée par le sexe. Valerie Harper et Cloris Leachman, jouant les voisins de Mary, ont toutes deux vu leurs personnages se transformer en leurs propres émissions.

“Mary Tyler Moore” était toujours un succès lorsque la star a décidé de poursuivre d’autres intérêts, et elle s’est donc terminée à la septième saison avec une finale hilarante dans laquelle tous les principaux ont été licenciés, à l’exception du bafouillant Baxter.

Asner s’est immédiatement tourné vers “Lou Grant”, son personnage passant de Minneapolis à Los Angeles pour devenir rédacteur en chef de la Tribune, un journal de croisade sous la main ferme de l’éditeur Margaret Pynchon, joué de manière mémorable par Nancy Marchand.

Bien que la série ait eu ses moments légers, ses scripts ont abordé une variété de problèmes sociaux plus sombres que la plupart des séries ne touchaient pas à l’époque, notamment l’alcoolisme et l’itinérance. Asner est resté politiquement actif pour le reste de sa vie et a publié en 2017 le livre “The Grouchy Historian: An Old-Time Lefty Defends Our Constitution Against Right-Wing Hypocrites and Nutjobs”.

Asner, né à Kansas City, Missouri, en 1929, est presque devenu un journaliste dans la vraie vie. Il a étudié le journalisme à l’Université de Chicago jusqu’à ce qu’un professeur lui dise qu’il y avait peu d’argent à gagner dans la profession.

Il est rapidement passé au drame, faisant ses débuts en tant que martyr Thomas Becket dans une production sur le campus de “Meurtre dans la cathédrale” de TS Eliot.

Il a finalement abandonné l’école, travaillant comme chauffeur de taxi et d’autres emplois avant d’être enrôlé en 1951. Il a servi dans le Corps des transmissions de l’armée en France.

De retour à Chicago après son service militaire, il est apparu au Playwrights Theatre Club et à Second City, la célèbre troupe de satire qui a lancé la carrière de dizaines de grands comédiens.

Plus tard, à New York, il a rejoint le “The Threepenny Opera” de longue date et est apparu aux côtés de Jack Lemmon dans “Face of a Hero”.

Arrivé à Hollywood en 1961 pour un épisode de “Naked City” à la télévision, Asner a décidé de rester et est apparu dans de nombreux films et émissions de télévision, dont le film “El Dorado”, face à John Wayne; et les véhicules Elvis Presley “Kid Galahad” et “Change of Habit”. Il était un habitué de la série dramatique politique des années 1960 “Slattery’s People”.

Il a été marié deux fois, à Nancy Lou Sykes et Cindy Gilmore, et a eu quatre enfants, Matthew, Liza, Kate et Charles.