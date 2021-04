L’acteur emblématique de Poirot, David Suchet, révèle pourquoi il n’a pas encore regardé le meurtre de Kenneth Branagh sur l’Orient Express

Le grand détective d’Agatha Christie, Hercule Poirot, n’a pas été représenté à l’écran aussi souvent que, disons, Sherlock Holmes, mais comme Homes, c’est un rôle qui a été joué par certains des meilleurs acteurs du monde. Et chacun aborde le personnage d’une manière légèrement différente et apporte quelque chose d’unique et d’intéressant au rôle. Le Poirot le plus récent à l’écran est Kenneth Branagh, qui a joué le personnage dans le film Meurtre sur l’Orient Express, et le sera à nouveau, éventuellement, dans Death on the Nile. Mais l’acteur emblématique David Suchet n’a pas encore vu cette nouvelle version.