L’acteur et militant oscarisé Sidney Poitier décède à 94 ans

. –– L’acteur oscarisé et militant des droits civiques Sidney Poitier est décédé à 94 ans, a confirmé à CNN Clint Watson, attaché de presse du Premier ministre des Bahamas.

Poitier est décédé jeudi soir, a déclaré Watson, citant des membres directs de sa famille aux Bahamas.

Watson a déclaré que le Premier ministre du pays, Philip Davis, tiendrait une conférence de presse plus tard vendredi.

Le comportement gracieux et les personnages de principe qu’il dépeint ont fait de Poitier la première star noire d’Hollywood. En fait, il a été le premier homme noir à remporter l’Oscar du meilleur acteur en 1964, pour son rôle dans Lilies of The Field, et le second à remporter un Academy Award. Hattie McDaniel a été la première à remporter le prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour Autant en emporte le vent.

Cinq ans plus tôt, en 1959, il s’était également imposé comme le premier Noir américain à recevoir une nomination à l’Oscar du meilleur acteur pour le film The Defiant Ones.

Poitier a surmonté un milieu bahamien appauvri et un fort accent insulaire pour se hisser au sommet de sa profession, à une époque où les rôles de premier plan pour les acteurs noirs étaient rares.

Beaucoup de ses films les plus connus ont exploré les tensions raciales alors que les Américains étaient aux prises avec les changements sociaux provoqués par le mouvement des droits civiques. Rien qu’en 1967, il est apparu en tant que détective de Philadelphie combattant le fanatisme dans la petite ville du Mississippi dans Dans la chaleur de la nuit et aussi en tant que médecin qui gagne les parents sceptiques de sa fiancée blanche dans Devinez qui vient dîner.

Les films de Poitier ont eu du mal à être distribués dans le sud et son choix de rôles était limité à ce que les studios dirigés par des blancs produiraient. Les tabous raciaux, par exemple, l’excluaient de la plupart des rôles romantiques. Mais leurs rôles dignes ont aidé le public des années 1950 et 1960 à envisager les Noirs non seulement comme des serviteurs, mais aussi comme des médecins, des enseignants et des détectives.

Dans le même temps, en tant que seul leader noir du Hollywood des années 1960, il a fait l’objet d’un examen minutieux. Trop souvent, il a été salué comme un noble symbole de sa race et a subi les critiques de certains Noirs qui ont déclaré qu’il les avait trahis en faisant plaisir aux Blancs.

« Cela a été une énorme responsabilité », a déclaré Poitier à Oprah Winfrey en 2000. « Et je l’ai accepté, et j’ai vécu d’une manière qui montrait à quel point je respectais cette responsabilité. Je devais le faire. Pour que d’autres viennent après moi, il y avait certaines choses qu’il devait faire ».

En 2001, il a remporté le Grammy Award du meilleur album parlé pour « The Measure Of A Man ». Et un an plus tard, il a remporté un Oscar honorifique « en reconnaissance de ses réalisations remarquables en tant qu’artiste et en tant qu’être humain ».

Puis, en 2009, le président de l’époque, Barack Obama, lui a décerné la Médaille présidentielle de la liberté.

La vie de Sidney Poitier au-delà du cinéma

Il a grandi sur Cat Island aux Bahamas. La famille a ensuite déménagé à Nassau, mais ses parents l’ont envoyé vivre avec des parents à Miami à l’âge de 14 ans. Après une rencontre avec le Ku Klux Klan, il quitte Miami à 16 ans et s’installe à New York.

Après avoir menti sur son âge, il s’engage dans l’armée à 16 ans. Il a prétendu qu’il souffrait de folie pour obtenir son congé après neuf mois, et a ensuite admis avoir été trompé dans son livre « La mesure d’un homme: une autobiographie spirituelle ».

Un fort accent bahamien et une capacité de lecture limitée lui ont coûté un travail d’acteur à l’American Negro Theatre de Harlem. Il a surmonté son accent en imitant les annonceurs de radio et a amélioré ses compétences en lecture en étudiant les journaux.

Il avait la double nationalité aux États-Unis et aux Bahamas.

En fait, Poitier a été ambassadeur des Bahamas au Japon entre 1997 et 2007.