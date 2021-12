L’acteur et narrateur de Dragon Ball Joji Yanami est décédé à 90 ans

L’un des personnages les plus célèbres de Yanami était Kaio-sama pour Dragon Ball. Capture d’écran : ©バードスタジオ/集英社・東映アニメーションBird Studio/H ʕ•ᴥ•ʔ /YouTube

Joji Yanami était un pilier de la franchise Dragon Ball. Au cours de sa carrière, il a exprimé un certain nombre de personnages de Dragon Ball, ainsi que le narrateur de l’anime. Son agence Aoni Production a annoncé que le doubleur vétéran est décédé le 3 décembre à l’âge de 90 ans.

Nikkan Sports rapporte qu’un service funéraire fermé a eu lieu pour les membres de sa famille. Aoni Production a écrit qu’elle souhaitait exprimer sa sincère gratitude à Yanami pour sa gentillesse de son vivant.

Né à Tokyo, Yanami a commencé sa carrière dans les années 1960, exprimant des personnages de Wolf Boy Ken, Osomatsu-kun, Cyborg 009 et l’anime Moomin. Au cours de la décennie suivante, il décroche des rôles dans Ashita no Joe, Devilman, Mazinger Z et Cutie Honey. Yanami a également exprimé Gennai dans Digimon et une poignée de personnages dans Time Bokan.

Mais peut-être est-il mieux connu pour son travail sur Dragon Ball. En 1986, il commencera à travailler sur la première série animée, exprimant le Narrateur, Dr. Briefs, King, Dr. Frappe et Mousee. Pour Dragon Ball Z, il narrerait à nouveau la série et exprimerait les personnages de Kaio-sama (alias King Kai) et ajouterait Bobbidi à sa gamme de voix DB.

Son travail le plus récent sur Dragon Ball consistait à exprimer Kaio-sama et à faire la narration de Dragon Ball Super en 2015. La même année, il a également fait la narration de Dragon Ball Z: Resurrection ‘F’. Yanami partirait en congé prolongé, les rôles seraient refondus et ces performances seraient ses dernières, mettant ainsi fin à un corpus d’œuvres qui s’est étalé sur cinq décennies.

La carrière de Yanami a englobé tellement d’histoire de l’anime, depuis le moment où l’anime prenait son essor jusqu’à ce qu’il devienne véritablement mondial. Il a eu une carrière incroyable, exprimant une variété de personnages mémorables dans un anime désormais classique.

Qu’il repose en paix.