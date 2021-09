L’acteur et présentateur indien Sidharth Shukla est décédé à 40 ans

in

. – Sidharth Shukla, acteur, mannequin et présentateur indien, est décédé à l’âge de 40 ans, selon la chaîne de télévision Colors, où travaillait Shukla.

“Chez Colors, nous sommes attristés et dévastés par la perte soudaine d’un membre de notre famille, Sidharth Shukla. Il nous manquera beaucoup. Son décès est une perte irréparable pour nous et pour toute l’industrie”, a tweeté la chaîne de télévision jeudi.

Diverses célébrités indiennes et fans de Shukla se sont également rendus sur Twitter pour partager leur choc et leurs condoléances.

“Je te rencontrerai au paradis, mon frère”, a tweeté le mannequin et acteur Asim Riaz aux côtés d’un emoji au cœur brisé. “RIP sidharthshukla”, a ajouté Riaz.

L’actrice Kiara Advani a tweeté ses condoléances à la famille et aux proches de Shukla. “Mon Dieu, c’est déchirant”, a-t-il écrit. “Que ton âme DEP #SidharthShukla.”

L’actrice et chanteuse Parineeti Chopra a déclaré qu’elle était “incapable de traiter” la nouvelle, en tweetant: “Repose en paix #SidharthShukla. Tu étais vraiment aimé, par des millions.”

L’acteur, réalisateur et producteur Ajay Devgn a tweeté : “La vie et la mort sont déconcertantes. Mais quand quelqu’un d’aussi jeune que #SidharthShukla décède brutalement, on est très triste… Condoléances à sa famille. RIP Sidharth.”

Et l’actrice Madhuri Dixit Nene a posté sur Twitter : “C’est tout simplement inconcevable et choquant. On se souviendra toujours de toi @sidharth_shukla. Que ton âme repose en paix.”

Shukla a commencé sa carrière de mannequin et est devenue la première Indienne à remporter le concours du “Meilleur mannequin du monde” en 2005, selon CNN News 18.

En 2008, il s’est lancé dans l’industrie du cinéma et de la télévision, selon Colors TV.

Il a également participé à des émissions de téléréalité telles que “Big Boss” et “Fear Factor” et a été l’hôte de “India’s Got Talent”.

Sa famille a déclaré à la police de Mumbai qu’elle ne soupçonnait pas “un acte criminel” dans la mort de l’acteur, selon CNN News 18.

– Swati Gupta de CNN a contribué à ce rapport.