L’acteur “Étourdi et confus” arrêté pour intoxication publique

Un autre jour, une autre célébrité arrêtée pour un incident lié à l’alcool. Cette fois, l’acteur Jason London était réservé. TMZ rapporte que la star de Dazed and Confused s’est tellement ivre qu’il a fait une embardée sur une route et a écrasé sa voiture à plusieurs reprises. Le média a obtenu un rapport de police révélant que Londres a été arrêté le mardi 14 septembre vers 23h30 à Ocean Springs, Mississippi. Des policiers auraient découvert Londres au volant d’une Nissan Maxima 2010 qui était non seulement en feu, mais aussi coincée dans un fossé.

Heureusement, les flics sont arrivés sur les lieux avant que d’autres dommages ne puissent être causés à Londres. Le passager de l’acteur se tenait près de la voiture. La voiture a souffert de l’accident, avec de lourds dommages du côté passager. Lorsqu’on lui a demandé ce qui s’était passé, London a affirmé que quelqu’un les avait glissés sur le côté et les avait fait quitter la route.

Mais les flics n’y ont pas cru. Ils prétendent que Londres sentait l’alcool et pouvait à peine garder son équilibre. Il pouvait aussi à peine parler, ayant un discours brouillé avec des flics incapables de comprendre ce qu’il disait. Après une enquête sur les lieux, les flics pensent que Londres a dévié de la route, a fauché un panneau, est revenu sur la route, puis a continué, heurtant un objet en béton avant de s’enfoncer dans un fossé.

Il a été condamné pour ivresse publique et a quitté les lieux d’un accident. Il aurait été tellement ivre qu’on ne pouvait même pas prendre ses empreintes digitales à la gare. Londres a échappé à un DUI, avec un porte-parole d’Ocean Springs PD disant à TMZ que l’officier dans l’affaire a utilisé sa propre discrétion. Au lieu d’un DUI, il a choisi d’arrêter Londres pour les autres chefs d’accusation.

Londres a également des crédits dans le film Jesse de 1992 dans The Rage: Carrie 2, ainsi que dans Rambis de 2001 dans Out Cold. Il est le frère jumeau de Jeremy London et est marié à l’actrice Sofia Karstens. Il a un enfant d’un précédent mariage avec l’actrice Charlie Lynn Spradling.