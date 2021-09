L’acteur français Jean-Paul Belmondo décède à 88 ans – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

in

L’acteur Jean-Paul Belmondo français, l’un des interprètes les plus établis du cinéma français, est décédé ce lundi à son domicile parisien à l’âge de 88 ans, a annoncé son avocat à l’..

Il était très fatigué pendant un certain temps. Ça s’est passé tranquillement” a précisé son avocat, Michel Godest. Surnommé dans le monde du cinéma « Bébel », Belmondo a participé à 80 films, dont certains inoubliables, comme « À bout de souffle » ou « L’homme de Rio » (« L’homme de Rio »).

Belmondo, l’une des dernières grandes stars populaires de sa génération, avec Alain Delon ou Brigitte Bardot, a presque totalement disparu des écrans de cinéma depuis qu’il a été victime d’un accident vasculaire cérébral en 2001.

Une rencontre avec le cinéaste Jean-Luc Godard – autre figure marquante de la Nouvelle Vague du septième art – scelle son destin.

“Viens dans ma chambre, on va faire un film et je te donnerai 50 000 francs”, a dit Godard à Belmondo, qu’il avait croisé dans la rue. Belmondo n’avait pas encore 30 ans. Et puis vint sa participation, en 1960, à l’emblématique « À Bout de Souffle ».

Après le succès du film, les réalisateurs « sont venus à moi », racontait Belmondo en 2016 dans un livre de souvenirs, « Mille vies valent mieux qu’une » (« Mille vies valent plus qu’une »).

Mais “Bébel” n’occupera pas seulement un rôle central dans la Nouvelle Vague. Il a aussi laissé la marque d’un acteur physique, amateur de combats, cultivant une bonne dose d’humour, comme il l’a fait dans “Le Cerveau”.

Son physique de boxeur lui vaudra des tubes populaires dans “El Hombre de Rio” de Philippe De Broca, “Le Professionnel” (“Le Professionnel, 1981) de Georges Lautner ou “L’as des as” (“As of as”), par Gérard Oury.

Belmondo agi sous les ordres des réalisateurs les plus renommés de l’époque, comme Vittorio de Sica, François Truffaut, Claude Chabrol, Alain Resnais ou Claude Lelouch.

Source : Excelsior