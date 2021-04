L’acteur George Segal décède des suites d’une opération cardiaque

L’acteur George Segal, qui a partagé l’écran avec Elizabeth Taylor dans « Qui a peur de Virginia Woolf? » et a joué dans des films tels que « A Touch of Class » et « The Owl and the Pussycat », est décédé ce mardi à 87 ans de complications dans une opération cardiaque.

« La famille est dévastée d’annoncer que George Segal est décédé ce matin des suites d’un pontage coronarien », a expliqué son épouse, Sonia Segal, dans un communiqué envoyé par les studios de télévision Sony.

▶ ️ Jaime Maussan présente le spécial Los Álamos dans l’histoire

Au cours de sa carrière, Segal a reçu 6 nominations aux Golden Globes, avec deux victoires. Il a été nominé pour un BAFTA et un Oscar du meilleur acteur de soutien pour son rôle face à Elizabeth Taylor dans « Who’s Afraid of Virginia Woolf? » (1966), un film qui a remporté 13 nominations aux Hollywood Academy Awards.

Actuellement il travaillait toujours devant les caméras sur la série « The Goldbergs », où il faisait partie de son casting depuis 2013 et pour laquelle il a enregistré son dernier épisode – qui sera diffusé le 7 avril – semaines avant sa mort.

▶ ️ Guillermo del Toro travaille avec des talents de Guadalajara à la pré-production de Pinoccio

L’acteur, né à New York en 1934, était très populaire sur grand écran pendant les années 1960-1970, avec des crédits tels que « The Hot Rock », « Fun With Dick and Jane », « Where’s Poppa? » Et « California Split « .

Certains des réalisateurs les plus importants de l’époque, tels que Robert Altman, Mike Nichols, Paul Mazursky et Sidney Lume, comptaient sur lui pour leurs projets pour sa capacité à incarner des personnages ironiques et sa bonne chimie avec des collègues comme Elizabeth Taylor, Barbra Streisand. et Jane Fonda.

▶ ️ Restez informé sur notre chaîne Google Actualités

Au cours des dernières décennies, son travail s’est concentré sur des comédies télévisées telles que « Just Shoot Me! » (1997-2003) et l’actuel « The Goldbergs » (2013-2021).

« Il était gentil, gentil, talentueux et drôle. George était la véritable incarnation de la classe et a profondément touché nos vies. Ce fut un honneur et un privilège de l’avoir comme partenaire et ami toutes ces années. Ce n’est pas une surprise pour moi. chacun de nous à savoir qu’il est. un véritable trésor national », a assuré l’équipe de la série après la tragique nouvelle.