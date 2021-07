L’acteur Gladiator et Braveheart perd la vie à 65 ans

L’acteur de gladiateur et Braveheart perd la vie à 65 ans | INSTAGRAM

Il y a quelques heures à peine, il a été confirmé que l’acteur de Hollywood et aussi le bodybuilder Mike Mitchell a perdu la vie, il était surtout connu pour ses apparitions dans des productions cinématographiques populaires “Gladiator” et “Brave Heart”.

L’information a été publiée dans le média TMZ, son représentant a annoncé que l’acteur a perdu la vie vendredi dernier dans un bateau au large de la Turquie. On apprend également que sa famille pense qu’il a perdu la vie pour Causes Naturel, bien qu’ils n’aient pas donné plus de détails.

« C’était très difficile à croire… La mort subite d’un acteur international, une personne honnête, un vrai acteur, un vrai ami, mon cher ami, m’a profondément attristé. J’ai toujours eu l’honneur d’être votre agent. Je souhaite patience à votre épouse, chère Denise Mitchell, et à vos enfants. Le connaître et gagner son amitié est inestimable », a-t-il été écrit.

Mike Mitchell a également orienté sa carrière vers le la musculation et a eu tellement de succès qu’il a même réussi à gagner Monsieur Univers et de nombreux championnats du monde de fitness de sa fédération mondiale, pour lesquels il a également reçu des titres tels que “L’homme le plus fort de Grande-Bretagne”.

En fait, son physique était la clé pour qu’il entre facilement dans la comédie et c’est en 1994 qu’il a été choisi pour participer à « Corazón Valiente ». Puis il a eu la grande opportunité d’apparaître dans « Gladiator », « The Planet », « One Day Removals », « City of Hell », « Life on the Line » et « Emmerdale », d’excellentes productions du cinéma.

Mike a eu des problèmes de santé en 2006 après avoir remporté son cinquième titre mondial de fitness : il a subi une grave crise cardiaque.

Avant même de perdre la vie, Mike Mitchell a vécu sur un bateau en Turquie avec sa femme.