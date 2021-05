L’acteur H s’adresse aux fans déçus après la finale de la série 6 ⋆ .

* Avertissement: Spoilers pour la finale de la série 6 de Line Of Duty *

Nigel Boyle de Line Of Duty s’est adressé à des fans déçus après que son personnage DCI Ian Buckells se soit révélé être le “ quatrième homme ” H dans la finale de la série 6 de la nuit dernière.

De nombreux téléspectateurs ont été frustrés lorsque le cerveau criminel a été exposé, Piers Morgan le qualifiant de “ décevant ”, mais l’acteur a insisté sur le fait que parfois “ un message plus subtil est plus important ”.

Nigel a rejoint Louise Minchin et Jon Kay au petit-déjeuner de la BBC d’aujourd’hui où il a discuté du moment où Buckells a avoué à Kate Fleming (Vicky McClure), Steve Arnott (Martin Compston) et Ted Hastings (Adrian Dunbar) qu’il avait divulgué des informations policières vitales. .

“Les fans ont été brillants”, a déclaré Nigel. «Tant de gens ont tellement investi.

«Il y aura toujours un élément de déception. Vous ne pouvez pas avoir toutes les séries avec une grande fusillade et une «sortie urgente requise». Parfois, un message plus subtil est plus important.

L’acteur de Ian Buckells, Nigel Boyle, s’est exprimé (Photo: BBC)

«Je suis assis dessus depuis longtemps! L’acteur Nigel a déclaré qu’il avait gardé secret son H avant son apparition sur BBC Breakfast.

«La seule personne à qui j’ai parlé était ma femme, personne d’autre, je sais combien est en jeu!

“ Même si vous parlez de votre vie à quelqu’un en qui vous avez confiance, il pourrait le dire à quelqu’un en qui il a confiance et puis soudainement de plus en plus de gens le savent! Quand des amis m’ont demandé qui était H, j’ai juste dit qu’il n’y avait pas de H!

Il a également partagé le moment où il a appris qu’il était le quatrième homme.

Ian Buckells s’est révélé être H dans la finale de Line Of Duty (Photo: BBC)

«Nous avions eu les quatre premiers scripts et avons commencé à filmer une partie de la sixième série lorsque nous avons dû nous arrêter en raison du premier verrouillage», se souvient Nigel. «Alors que nous étions sur le point de reprendre le tournage, Jed m’a envoyé un texto disant:« Êtes-vous libre de discuter à un moment donné aujourd’hui? Ne vous inquiétez pas, ce n’est pas cet appel… ».

Plus: Ligne du devoir



«Ce que j’ai pris pour signifier que je n’allais pas finir mort! Mais j’étais encore assez nerveuse et je ne savais pas trop de quoi il voulait me parler.

“Il m’a appelé et m’a dit:” Les scripts des prochains épisodes vont être envoyés sous peu et il est donc temps de vous dire le secret que je garde, vous allez être révélé comme quelqu’un d’assez significatif. “

Line Of Duty est disponible en streaming sur le rattrapage sur BBC iPlayer et BBC Breakfast est diffusé en semaine à 6 heures du matin sur BBC One.

Vous avez une histoire?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre des trucs. J’adore avoir de vos nouvelles.





