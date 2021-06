L’acteur Héctor Parra est arrêté pour abus sexuels sur sa fille – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

in

L’acteur Hector Parra il a été arrêté ce 15 juin pour le crime de abus sexuel contre sta fille mineur.

Alexa, fille d’Héctor Parra, a dénoncé son père publiquement il y a un an de comportement inapproprié, pour lequel les autorités ont ouvert des enquêtes par etl abus sexuel.

Hector Parra Il a été conduit à la prison d’Oriente en attendant que son nom figure sur la liste des audiences. Par conséquent, cela pourrait arriver tout ce 15 juin dans la grille d’entraînement.

Ginny Hoffman, ancienne compagne d’Héctor Parra et mère d’Alexa Parra, a appuyé les accusations de la jeune femme.

Pour cela, Héctor Parra a déposé une plainte contre son ex-femme, accusant qu’ils voulaient nuire à son image publique. Il a également assuré que sa fille n’avait aucune idée “de l’ampleur” que ses accusations ont provoquées.

Qui est Héctor Parra ?

Hector Parra est un acteur mexicain qui a participé à différents romans.

Hector Parra Il est devenu célèbre pour sa participation à des téléromans tels que La Pícara Soñadora, Le vol de l’aigle, Te Sigo Amando, La Usurpadora, Complices to the Rescue, María Belén et Alegries y Rebujos.

Pendant la pandémie de Covid-19, Héctor Parra a assuré avoir commencé à distribuer des tamales, en compagnie de sa fille Daniela Parra.

Héctor Parra est le père de Daniela, 24 ans, et Alexa Parra, 19 ans. Cette dernière l’a accusé, dans un magazine de divertissement, d’avoir commis des abus sexuels à son encontre.

L’acteur a nié ces déclarations et a soutenu pendant des mois qu’il s’agissait d’une campagne de son ex-femme, Ginny Hoffman, pour “nuire à son image”.

Sur la base de ces accusations, des enquêtes ont été ouvertes qui ont conduit à l’arrestation d’Héctor Parra le 15 juin 2021, dans les rues du CDMX.

L’audience initiale et les autres procédures pertinentes pour le cas de Hector Parra.

Source : Nouvelles SDP