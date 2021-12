L’acteur Hugh Jackman annonce qu’il est positif au covid-19

Hugh Jackman revient dans le passé dans la cassette « Reminiscence » 3:20

. – Hugh Jackman est passé de féliciter ceux de Broadway qui ont fait face à la pandémie à partager qu’il a été testé positif pour COVID-19.

Le double lauréat d’un Tony Award, qui jouera dans la prochaine reprise à Broadway de « The Music Man » qui débutera en février, a annoncé son diagnostic mardi à travers une vidéo publiée sur son compte Instagram vérifié.

« Je voulais juste m’assurer qu’ils entendent ça de moi. J’ai fait un test et il est revenu positif pour le covid », dit la légende de la vidéo. « Des symptômes légers et une envie de remonter sur scène au plus vite ! »

« Mes symptômes sont comme un rhume », a déclaré Hugh Jackman lors de la vidéo. « Ma gorge me démange et mon nez coule un peu, mais je vais bien. »

Jackman a récemment rendu hommage aux doublures à Broadway après que Kathy Voytko, la doublure de Sutton Foster dans le rôle de Marian Paroo dans « The Music Man », a remplacé Foster peu de temps après que Foster se soit révélé positif.

Dans une vidéo enregistrée par un membre du public de l’émission et publiée sur les réseaux sociaux, Jackman a demandé aux doublures de le rejoindre sur scène, les qualifiant de « base de Broadway ».

« Je suis excité parce qu’ils m’humilient », a-t-il déclaré. « Son courage, son éclat, son dévouement, son talent. Les doublures sont le fondement de Broadway. »

Il était optimiste en annonçant ses propres diagnostics de covid-19, exhortant les autres à « rester en sécurité, être en bonne santé, être gentil » et promettant de revenir sur scène dès que possible.