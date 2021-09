L’acteur japonais de Metal Gear prend le rôle de Daisuke Jigen

Daisuke Jigen est l’un des personnages les plus cool de l’histoire de l’anime. Capture d’écran : TMSアニメ公式チャンネル

Au cours des cinq dernières décennies, le fidèle acolyte cool comme cool de Lupin, Daisuke Jigen, a été doublé par Kiyoshi Kobayashi. Le doubleur de 88 ans a annoncé qu’il démissionnait enfin.

Kobayashi a exprimé pour la première fois Daisuke dans le pilote animé de 1969. Il est le seul doubleur à avoir continué dans la série lorsque la série a ensuite été reprise en 1971. Depuis, Kobayashi a continué dans le rôle.

Au Japon, Kobayashi a également exprimé Crystal Bowie dans Space Adventure Cobra, Watari dans Death Note, Jubei des jeux Samurai Shodown et Splinter des Teenage Mutant Ninja Turtles. Il a même surnommé Clint Eastwood, James Coburn et Lee Marvin, parce que sa voix sonne aussi dur à cuire.

Un autre titan du doublage japonais dur à cuire, Akio Otsuka, reprendra le rôle. Otsuka est surtout connu pour avoir exprimé les différentes incarnations de Snake dans les jeux Metal Gear Solid, ainsi que Black Jack dans la série éponyme, Batou dans Ghost in the Shell et Shunsui Kyouraku dans Bleach, parmi de nombreux autres rôles.

“Pour moi, Lupin était le travail d’une vie”, a déclaré Kobayashi. « J’y ai consacré ma vie. Il a ajouté qu’il était dommage qu’il ne puisse pas continuer le rôle jusqu’à l’âge de 90 ans. “D’une manière ou d’une autre, il était impossible de s’accrocher.” Selon l’acteur vétéran de la voix, on lui a dit que Jigen avait l’air plus vieux et était difficile à comprendre. « Naturellement, dit-il. « J’ai 88 ans. Pourtant, donner vie au personnage jusqu’à 80 ans est une course impressionnante.

«Je tiens à exprimer humblement ma gratitude à tous ceux qui m’ont soutenu», a-t-il poursuivi. “Merci. Et Lupin, je vais tranquillement faire mon escapade.

Le dernier rôle de Kobayashi en tant que Daisuke Jigen n’est pas le film CG 2019 Lupin III: The First, mais sera plutôt le premier épisode de la prochaine série Lupin III Part 6. L’émission sera diffusée en octobre et marquera le cinquantième anniversaire de l’anime. Otsuka reprendra le rôle pour le reste de la série.