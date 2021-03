L’acteur Jar Jar Binks de Star Wars répond aux rumeurs selon lesquelles il apparaîtra dans la série Obi-Wan Kenobi de Disney +

Jar Jar Binks n’apparaît peut-être pas dans Obi-Wan Kenobi, mais il pourrait y avoir de l’espoir pour lui dans d’autres projets à venir de Star Wars. Ahmed Best pourrait reprendre son rôle vocalement en apparaissant dans la série animée The Bad Batch. Ou peut-être qu’il pourrait même trouver son chemin dans une série d’action réelle comme The Mandalorian ou Ahsoka. Avec autant de contenu en route, le ciel est la limite.

Si vous souhaitez revisiter certains des travaux de Jar Jar d’Ahmed Best sur le petit écran, vous pouvez vous gaver Star Wars: The Clone Wars sur Disney +.