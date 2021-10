L’acteur Jim Caviezel imite le discours de Braveheart à la conférence QAnon et c’était assez fou

QAnon, un groupe de conspiration d’extrême droite qui croit que Donald Trump est leur sauveur, a réussi à infiltrer les médias grand public d’une manière surprenante et vraiment terrifiante. Cette tendance s’est poursuivie lors d’une récente convention à Las Vegas où Jim Caviezel, connu pour avoir joué Jésus dans La Passion du Christ, a prononcé un discours entraînant.

Croyez-le ou non, l’histoire devient plus étrange.

Dans le passé, Caviezel a insisté pour perpétuer les mensonges sur «l’adrénochrome», une substance apparemment dérivée de la torture des enfants pour récolter leur peur hormonale oxydée. Maintenant, lors de la récente convention à laquelle il a pris la parole, il a emprunté une grande partie de son discours au célèbre monologue de Mel Gibson dans Braveheart.

Il y a des vidéos partagées en ligne de Caviezel utilisant les films classiques des années 90 pour énerver un énorme groupe de théoriciens du complot. Son discours utilise tout ce qui ne va pas avec Q’Anon, des tactiques de peur à la persécution religieuse. Il a également fait référence à l’argot et aux prophéties QAnon spécifiques, pour le plus grand plaisir de sa foule enthousiaste.

Son discours cite directement Braveheart, se terminant par: « Vous ne pouvez jamais prendre notre liberté. » Bien qu’il y ait quelque chose de presque idiot dans ces affirmations farfelues, il est également effrayant de voir à quel point elles semblent avoir une connotation violente et tumultueuse. En fait, l’Amérique a vu les résultats de ces implications directement lors de l’insurrection du Capitole du 6 janvier, provoquée par la perpétuation avide de telles croyances d’extrême droite.

Regarder Jim Caviezel, et d’autres célébrités qui ont également soutenu le faux mouvement, prononcer des discours comme celui-ci est vraiment inconfortable. Cela aide à prendre ce qui devrait être un mouvement marginal et à le rendre plus accessible aux personnes ordinaires qui pourraient être sensibles à ses croyances néfastes. Cela devrait être une tournure alarmante des événements pour le peuple américain.

REGARDEZ:

Jim Caviezel prononce un discours truffé de fanatisme religieux et de propagande Q lors de la conférence QAnon à Las Vegas. pic.twitter.com/9gugWfoyaG – PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) 25 octobre 2021