L’acteur John Abraham a 49 ans aujourd’hui, la star de Satyamev Jayate célèbre avec sa femme et ses animaux de compagnie

John Abraham célèbre aujourd’hui son 49e anniversaire et l’acteur a marqué cette journée spéciale en partageant une série de photos avec sa meilleure moitié Priya Runchal. Outre le couple de célébrités, les photos partagées par Abraham présentaient également leurs animaux de compagnie. Abraham qui n’est pas aussi actif sur les réseaux sociaux que beaucoup de ses contemporains n’a pas brisé le cœur de ses milliers de fans en partageant une série d’images donnant un aperçu de son espace familial. Dans l’une des images, John et sa femme Priya sont vus en train de jouer avec leurs chiens et dans l’autre, Priya a été vu posant avec les animaux domestiques. Sur quelques photos, Abraham peut être vu avec sa femme Priya dans un cadre confortable et profitant de la compagnie les uns des autres.

Dans une interview précédente, Abraham a déclaré que sa femme Priya ne se soucie pas des paparazzi et de la publicité dans les médias. Priya, qui est une banquière d’investissement, a terminé ses études commerciales à Londres et a déjà travaillé à Los Angeles. Abraham avait dit que sa femme est une personne très privée et qu’elle choisit tranquillement de faire son travail sans accaparer les projecteurs. Abraham avait également déclaré que Priya avait apporté beaucoup de maturité et de stabilité dans leur relation. Il avait également remarqué qu’il avait vu très peu de gens dans l’industrie qui voulaient vraiment prendre du recul et faire leur travail en silence.

Côté travail, John Abraham fait son grand retour avec son film d’action Attack. L’acteur avait précédemment supprimé beaucoup de ses messages précédents dans un geste promotionnel avant de publier le teaser du film sur Instagram. Le film, dont la sortie est prévue le 28 janvier prochain, est un film d’action basé sur l’histoire d’un super-soldat, a écrit l’acteur sur son compte. Outre les cinémas indiens, le film sortira également dans différents cinémas du monde à la même date. Outre Abraham, le film est parsemé d’une solide distribution de stars, dont Jacqueline Fernandez et Rakul Preet Singh, entre autres.

