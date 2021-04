L’acteur John Walker du Falcon and the Winter Soldier partage ses réflexions sur son avenir potentiel pour le MCU

Spoilers à venir pour Le faucon et le soldat de l’hiver Finale de la saison 1, «Un monde, un peuple».

Le dernier épisode de The Falcon and the Winter Soldier, du moins pour cette saison, est tombé sur Disney + aux premières heures de vendredi dernier, et l’épisode a été aussi intense que possible. La fin a laissé la porte ouverte à plusieurs personnages, si Marvel et Disney choisissent de renouveler la série, et Wyatt Russell, qui a décrit le vétérinaire militaire devenu Captain America John Walker, a partagé ses réflexions sur la possibilité de son avenir MCU.