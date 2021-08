L’acteur Juan Pablo Medina s’est fait amputer la jambe ?

. L’acteur de la Casa de las Flores, Juan Pablo Medina a souffert d’une thrombose

L’acteur Juan Pablo Medina, reconnu pour son personnage de Diego, dans la série Netflix, “La casa de las flores”, traverse une situation difficile, après avoir subi une thrombose en plein tournage, qui l’a contraint à être hospitalisé. pour les urgences dans un centre de santé mexicain.

C’est ce qu’a annoncé l’émission télévisée First Hand, où l’on assurait que la star de l’écran de 43 ans avait été hospitalisée après le tableau clinique qu’il présentait et qui mettait sa vie en danger.

L’émission télévisée susmentionnée a également confirmé que le type d’affection dont souffrait l’histrion était spécifiquement une thrombose veineuse, qui a déclenché un problème plus grave dans ses membres inférieurs, pour lequel ils ont dû amputer une de ses jambes.

Juan Pablo Medina a-t-il perdu une jambe ? Dernier adieu à Lilia Aragón et paternité de Manuel José #ENVIVO de #HospitalÁngeles, la rumeur grandit qu’il a perdu une jambe pour être sauvé, comme le confirment des sources proches de l’acteur. Nous étions la première moitié… 2021-08-03T21: 27: 24Z

« Hier, à nos bureaux, une source très proche nous a assuré qu’effectivement sa jambe avait déjà été amputée, qu’il était un peu plus calme et qu’hier il s’est mis à terre, il pouvait déjà manger un peu, c’était un peu plus stable , ” a rapporté la journaliste Mariana Zepeda, comme on le voit dans la vidéo de l’émission, que nous partageons dans cette note.

Le programme First Hand a ajouté que l’acteur était confiné à l’hôpital Ángeles del Pedregal, et concernant la perte de la jambe de Medina, il a été assuré que ladite intervention était nécessaire pour sauver sa vie et éviter que des problèmes plus graves ne surviennent dans d’autres organes.

“Ils nous avaient même dit qu’il était déjà en soins intensifs, qu’il était en très mauvaise santé, et qu’il était pratiquement sur le point de mourir, et c’est ainsi qu’ils ont pris la décision d’amputer cette jambe, littéralement pour lui sauver la vie”, a-t-il ajouté. ajouta le journaliste.

Des sources proches de l’acteur ont assuré que la famille était au courant de son état à tout moment, en particulier la partenaire de l’artiste, l’actrice Paulina Dávila. De même, De Primera Mano a mentionné que le père de l’acteur travaille dans le même hôpital où le Mexicain a été emmené.

Selon le site Infobae, la journaliste Ana María Alvarado a révélé plus de détails sur le statut de l’acteur dans le journal 24h/24. “Il tournait une série et ils l’ont emmené aux urgences avec une infection gastrique et une thrombose, la décision a été douloureuse : il a dû amputer sa jambe pour le sauver et c’est à ce moment-là qu’a commencé l’un des chapitres les plus tristes de sa vie” a commenté le journaliste.

Les représentants de l’acteur n’ont pas révélé de détails précis sur ce qui est arrivé à l’acteur, mais ils ont brièvement confirmé qu’il était hospitalisé, mais qu’il est stabilisé. Dans la lettre, ils ne faisaient aucune mention du fait douloureux de l’amputation.

“Juan Pablo Medina est stable et en convalescence, en compagnie de ses proches, après avoir traversé un état de santé critique”, ont-ils déclaré, tout en demandant le respect du public en cette période difficile. “Nous apprécions toutes les expressions d’affection et les préoccupations exprimées et nous apprécions grandement le respect de votre vie privée et de votre prudence en ce moment.”