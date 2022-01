L’acteur jumeau de « Harry Potter » Weasley répond à l’erreur de réunion de « Retour à Poudlard »

Les jumeaux Weasley se sont à nouveau mélangés ce week-end, et ils ont révélé qu’ils n’étaient pas ceux derrière la farce cette fois. Dans le nouveau 20e anniversaire spécial Harry Potter de HBO Max : Retour à Poudlard, les fans ont noté que les producteurs avaient changé les noms d’Oliver et James Phelps, qui jouaient respectivement George et Fred Weasley. Oliver a eu une réponse de bonne humeur sur Instagram lorsque l’erreur est apparue en ligne.

« Je suppose qu’après toutes ces farces au fil des ans, quelqu’un a décidé de se venger », a écrit Phelps avec une chaîne d’émojis rieurs. « C’était fantastique de faire partie de la réunion HP. J’espère que vous l’avez tous appréciée. » Jusqu’à présent, personne dans les coulisses ne s’est manifesté pour révéler s’il s’agissait d’une erreur ou d’une blague subtile, bien qu’il y ait eu quelques autres erreurs qui indiquent à certains fans qu’il ne s’agissait que d’une autre dans une longue file. Quoi qu’il en soit, les partisans de Phelps ont ri avec lui.

« C’est hilarant légitime. Mec. Wtf? Haha », a commenté l’un d’eux. Un autre a ajouté: « J’étais tellement confus en le regardant. J’étais comme » ça doit être une blague « . C’est quand même drôle haha », tandis qu’un troisième a écrit : « Je n’ai même pas remarqué, pas jusqu’à maintenant. J’ai été Weasleyed. » Plusieurs fans ont publié des citations pertinentes des livres ou des films Harry Potter à des moments où Fred et George ont intentionnellement mélangé leurs noms pour semer la confusion chez leurs amis et leur famille. Pendant ce temps, la co-star Tom Felton a laissé un commentaire disant: « C’était mon travail. »

L’autre grosse erreur de Retour à Poudlard a attiré l’attention de plus de fans. C’était un montage de vieilles photos du casting principal, mais l’un des retours en arrière d’Emma Watson n’était pas elle. D’une manière ou d’une autre, une photo de l’actrice Emma Roberts a été utilisée à sa place sans que personne ne s’en aperçoive.

LES GARS M’AIDERENT C’EST LITTÉRALEMENT EMMA ROBERTS PAS EMMA WATSON ☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️ #ReturnToHogwarts #HarryPotter20thAnniversary pic.twitter.com/bLbXcCUpnh – (@vee_delmonico99) 1er janvier 2022

Erreurs mises à part, la réunion spéciale a atteint son objectif de réunir les stars de la franchise pour se remémorer et réfléchir à l’héritage de leur création. Les films ont eu beaucoup de mauvaise presse ces dernières années depuis que l’auteur JK Rowling est devenu un militant anti-transgenres déclaré. Pour certains fans, même regarder les films ou la réunion spéciale est interdit car cela profitera financièrement à Rowling.

Retour à Poudlard est maintenant diffusé sur HBO Max. Les 8 films Harry Potter sont également présents, ainsi que les deux films Fantastic Beasts.