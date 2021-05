L’acteur Kangana Ranaut est testé positif au coronavirus

Sur le plan du travail, l’acteur attend la sortie de son film Thalaivi qui devait sortir le mois dernier mais qui a dû être reporté en raison de l’aggravation de la pandémie de coronavirus. (Crédit: Kangana Ranaut / Instagram)

L’acteur Kangana Ranaut a été testé positif au coronavirus ce matin. L’acteur s’est rendu sur son compte Instagram pour annoncer la nouvelle et a déclaré qu’elle s’était fait tester après avoir éprouvé de l’inconfort ces derniers jours. L’acteur a déclaré qu’elle ressentait de la fatigue et une sensation de brûlure dans les yeux depuis quelques jours, après quoi elle s’est fait tester.

Dans son message, l’acteur de Tanu Weds Manu a également déclaré qu’elle prévoyait de se rendre dans son État d’origine, l’Himachal Pradesh, et qu’elle avait donc été testée vendredi pour le virus. Conseillant aux gens de ne pas laisser le virus se faire peur et se maîtriser, l’acteur a exhorté les gens à vaincre et à détruire le virus ensemble. Ranaut, qui a partagé une photo d’elle-même dans une posture yogique avec le message, a également déclaré que le virus n’était rien d’autre qu’une petite grippe mais qu’il avait reçu trop de presse et d’attention.

Ranaut a récemment été banni de la plate-forme de médias sociaux Twitter pour avoir prétendument violé le discours de haine et la politique de comportement abusif de la plate-forme de médias sociaux. Les autorités de Twitter avaient prévenu l’acteur à plusieurs reprises avant de désactiver définitivement son compte. De la même manière, Twitter avait également interdit à la sœur de Ranaut d’avoir posté du contenu incendiaire et haineux à partir de son compte.

Depuis qu’elle a été bannie de Twitter, Ranaut s’appuie sur d’autres plateformes de médias sociaux comme Instagram pour interagir avec ses fans et le public. L’acteur avait également déclaré qu’elle continuerait d’exprimer son opinion en public en utilisant d’autres plates-formes en ligne / hors ligne. Sur le plan du travail, l’acteur attend la sortie de son film Thalaivi qui devait sortir le mois dernier mais qui a dû être reporté en raison de l’aggravation de la pandémie de coronavirus.

