L’acteur Leena Maria Paul, son petit ami arrêté par la police de Delhi pour avoir extorqué 200 crore de roupies à la femme d’un homme d’affaires

in

Selon la police, Paul aurait aidé Chandrasekhar à tromper l’épouse de l’ancien promoteur de Fortis Healthcare, Shivinder Mohan Singh, Aditi Singh.

L’aile des infractions économiques de la police de Delhi a arrêté l’actrice Leena Maria Paul pour avoir prétendument aidé son petit ami Sukesh Chandrasekhar, accusé dans 21 cas, à extorquer 200 crores de roupies à la femme d’un homme d’affaires. Selon la police, Paul aurait aidé Chandrasekhar à tromper l’épouse de l’ancien promoteur de Fortis Healthcare, Shivinder Mohan Singh, Aditi Singh.

La loi sur le contrôle du crime organisé du Maharashtra (MCOCA) a été invoquée contre les accusés, a annoncé dimanche la police, ajoutant qu’une enquête plus approfondie était en cours. Ils ont déclaré que Sukesh avait été présenté devant un tribunal de Delhi samedi et envoyé en garde à vue pendant 16 jours.

L’arrestation intervient après le dépôt d’Aditi Singh et FIR, alléguant qu’elle a été dupée de Rs 200 crore par un homme se faisant passer pour le “secrétaire juridique” qui a proposé de l’aider à obtenir une caution pour son mari, qui était en prison à ce moment-là, en retour. pour de l’argent.

« On m’a assuré que le gouvernement central serait intéressé à travailler avec mon mari après en avoir fait un” conseiller industriel “dans les comités liés à Covid; il m’a demandé de contribuer au ‘fonds du parti’ et a assuré d’organiser une réunion avec l’ancien ministre de la Loi ou le ministre de l’Intérieur », a déclaré Aditi dans sa plainte.

Shivinder Singh a été arrêté dans une affaire de blanchiment d’argent liée à un prétendu détournement de fonds chez Religare Finvest Ltd (RFL) en 2019.

Selon la police, Chandrasekhar, un accusé dans 21 affaires, dont l’affaire de corruption de la Commission électorale, avait appelé Aditi Singh et il avait été arrêté en août.

Au moment de l’incident, Chandrasekhar était incarcéré à la prison Rohini de Delhi et se livrait à un racket d’extorsion derrière les barreaux.

La police avait également arrêté ses deux associés qui opéraient pour lui depuis l’extérieur de la prison ainsi que deux hauts responsables de la prison de Rohini pour avoir aidé Chandrasekhar.

Au cours de l’enquête, la police a découvert qu’un directeur d’une banque à Connaught Place et ses deux associés étaient impliqués dans des transactions douteuses pour la circulation de fonds et l’arrangement d’espèces et les trois ont ensuite été arrêtés, a déclaré un haut responsable.

Le commissaire de police supplémentaire (aile des infractions économiques) RK Singh a déclaré que les associés de Chandrasekhar avaient révélé qu’ils avaient été aidés par les responsables de la prison de Rohini.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.