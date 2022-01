L’acteur légendaire Sidney Poitier est décédé, l’un des plus grands acteurs de tous les temps et le premier homme noir à remporter l’Oscar du meilleur acteur, en 1963.

L’acteur acclamé est décédé à l’âge de 94 ans, comme l’a confirmé le ministre des Affaires étrangères Fred Mitchell ce vendredi 7 janvier via The Independent.

Sidney était connu pour des films tels que « Blackboard Jungle », « The Defiant Ones », « Devine qui vient dîner », ainsi que « Dans la chaleur de la nuit » et le film oscarisé « Lillies of the Field. . «

Denzel Washington a fait l’éloge de Sidney lorsqu’il a remporté son Oscar et est devenu le deuxième homme noir à remporter le prix du meilleur acteur en 2001. « Je le poursuivrai toujours, Sidney. Je suivrai toujours tes pas. Il n’y a rien que je préfère faire, monsieur. «

Dans les années 1980, Poitier a dirigé Richard Pryor et Gene Wilder dans « Stir Crazy ».

L’acteur était un grand militant des droits civiques, il a reçu la Médaille présidentielle ‘Médaille de la liberté’ des mains du président Obama, en 2009.

Il laisse dans le deuil sa femme de 45 ans, Joana, et leurs six filles. DÉCHIRURE.