L’acteur Luis Guzmán incarnera Homero Addams, le père de Merlina – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

in

En février 2021, Netflix a annoncé que Tim Burton développait une nouvelle série de « The Crazy Addams » axée sur le personnage de Merlina.

Bien qu’il y ait encore peu de détails sur ce projet de Tim Burton, le site ‘Deadline’ a annoncé que l’acteur portoricain Luis Guzmán incarnerait Homero Addams.

Luis Guzmán a travaillé avec Netflix sur la série ‘Narcos’

Il convient de mentionner, puisque la série se concentrera sur Merlina Addams, l’acteur Luis Guzmán aura quelques participations.

Luis Guzmán a déjà une longue carrière au cinéma et à la télévision. L’acteur a travaillé avec le réalisateur Steven Soderbergh sur les films “Out of Sight”, “Traffic” et “The Limey”.

De plus, Luis Guzmán a participé à la série Netflix, ‘Narcos’, où il a donné vie à José Rodríguez Gacha pour six épisodes.

Récemment, Netflix a également révélé que Catherine Zeta-Jones jouerait Morticia Addams, elle sera donc en couple avec Luis Guzmán dans cette série de ‘Los locos Addams’.

Source : SDP