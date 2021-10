L’acteur Manolo Cardona sait aussi battre – El Sol de México

in

Madrid.- Manolo Cardona ne sait pas seulement faire son travail sur un plateau de télévision ou de cinéma, l’acteur colombien est devenu le joueur exceptionnel de La Rencontre des Stars qui a réuni d’anciens footballeurs de la ligue espagnole avec des acteurs et actrices, avant la cérémonie de la huitième édition des Platinum Awards.

L’acteur colombien qui a participé à des séries telles que El cartel de los sapos, Narcos et Qui a tué Sara ?, a marqué trois buts dans le match de deux mi-temps, qui a duré 15 minutes chacun et à la fin, comme un enfant avec un nouveau jouet , il s’est vanté d’un bal que tous les participants ont signé pour lui.

Les footballeurs Samuel Eto’o, Fernando Sanz, Diego Forlán, Luis García, Fernando Hierro, Fernando Morientes, Patrick Kluivert, Aintzane se sont réunis pour former une équipe sur le terrain du centre sportif Wanda de Alcalá de Henares, appartenant à l’Atlético de Madrid club de sport Encinas, Abelda et César Fernández.

Du côté de la guilde artistique, trois femmes étaient au rendez-vous, a souligné l’actrice péruvienne Stéphanie Cayo (Club de Cuervos), qui vous a joué pour vous avec les professionnels du ballon et s’est déclarée être une âme de footballeur, même lorsqu’elle a simplement volé une balle Il a dit “Je vais… bye”. Cristina Castaño a également joué tandis que Natasha Dupeyrón était absente à la dernière minute en raison d’une blessure mineure au dos.

Les plus drôles étaient les footballeurs, comme Fernando Hierro, le joueur historique du Real Madrid, qui a été expulsé du terrain, mais a ignoré l’arbitre, avec qui il a échangé des phrases, qui ont été suivies de rires et ont continué à jouer.

Le gardien César Fernández a déclaré en plaisantant et sérieusement: “les acteurs sont en forme physique”. Et cela a été démontré par Adrián Lastra (Velvet), Maxi Iglesias (Ingobernable) et Benjamín Vicuña (Vis a vis).

L’acteur mexicain Diego Luna a été convoqué à la réunion, qui n’est pas arrivé et a dû être remplacé dans les buts par Edu Rosa.