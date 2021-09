L’acteur Marvel a presque décroché le rôle principal dans “The OC”

Wilson Bethel, de nos jours, est plus connu pour son rôle dans Marvel’s Daredevil, mais l’acteur révèle qu’il a presque gagné sa première grande pause en jouant dans The OC Bethel a fait une apparition sur le podcast The Testimony, partageant l’histoire de la façon dont il a auditionné, testé, et a finalement perdu le rôle de Ryan Atwood, qui est finalement allé à Ben McKenzie.

“L’une des premières auditions que j’ai eues avec cet agent était pour The OC, pour le pilote”, a déclaré Bethel dans la vidéo. “J’ai fini par tester le rôle de Ben. C’était comme la chose la plus folle parce qu’après ça, je ne testerais pas pour un autre rôle pendant, genre, des années. Donc, c’était comme un coup de chance total qui s’est passé.”

” J’ai des souvenirs si vifs de toute cette expérience parce qu’à l’époque, c’était comme tout cet autre univers pour moi. Mais, en entrant dans Warner Bros. je me souviens que Misha était là dans la salle d’attente. Ils l’avaient fait venir de New York par avion. et puis il y avait cet autre mec qui avait plus de bracelets, de colliers et de choses que je ne pouvais en compter – qui n’était pas Ben.”

“Je me souviens qu’ils ont sorti les contrats parce que lorsque vous testez pour un pilote, ils vous font signer votre contrat de ce que vous seriez payé avant d’aller auditionner. À un gamin de 19 ans qui n’a jamais gagné plus d’environ salaire minimum, plus les pourboires, c’était insensé”, a-t-il poursuivi. “Je me souviens avoir regardé les 18 000 $ comme ça, c’est plus d’argent que ce que je peux même imaginer. Quoi qu’il en soit, je signe le contrat, j’entre. retourner à ma vie normale de serveurs et de travaux de restauration.”

Cependant, il a fini par avoir une autre chance de faire une apparition dans la série. Bethel a ensuite joué le rôle de Brad, un joueur de water-polo qui avait le béguin pour Summer, joué par Rachel Bilson. Son personnage demande à Summer de le rejoindre dans la cabine de baisers de l’école juste avant que Seth (Adam Brody) ne lui déclare son amour. Bilson finira par redevenir la co-star de Bethel dans Hart of Dixie de The CW. Bethel joue actuellement dans All Rise de CBS.