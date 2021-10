Pour Éditeur quotidienBitcoin

Matt Damon joue dans la publicité de la plate-forme Crypto.com à diffuser dans 20 pays

Le célèbre acteur Matt Damon, 51 ans, bien connu pour sa performance dans des films tels que Interstellar, The Martian et Ford vs. Ferrary, joue désormais dans une vidéo publicitaire pour la plate-forme de crypto-monnaie Crypto.com.

La vidéo publicitaire d’une minute, « Fortune Favors the Brave », est réalisée par le lauréat d’un Oscar Wally Pfister et sera diffusée dans plus de 20 pays. La plate-forme crypto « partage mon engagement à donner aux gens du monde entier les outils nécessaires pour prendre le contrôle de leur avenir », a déclaré Damon, selon une revue de Bitcoin.com.

Aussi, David Fincher est producteur.

La plate-forme de crypto-monnaie Crypto.com a annoncé hier la campagne publicitaire. Le PDG Kris Marszale a déclaré : « Cela met en évidence l’esprit même de l’entreprise, tout en inspirant ceux qui veulent changer le cours de l’histoire avec une phrase intemporelle qui a été prononcée pour la première fois il y a des milliers d’années.

La société a déclaré que la publicité mettant en vedette Damon sera diffusée dans plus de 20 pays et s’ajoute aux « parrainages récents qui incluent la Formule 1, la société d’arts martiaux UFC, l’équipe de basket-ball des 76ers et plus encore ». Par exemple, Crypto.com s’est également récemment associé au club de football français Saint-Germain.

Marszalek a expliqué que l’annonce est « un hommage à ceux qui nous ont emmenés ici » et est également « une invitation à ceux qui nous emmèneront plus loin ». Il a ajouté : « Nous sommes une communauté qui construit l’avenir d’Internet, Web3. Propulsé par des crypto-monnaies, Web3 sera plus juste et plus équitable, détenu par les constructeurs, les créateurs et les utilisateurs. Tu.«

Notant qu’il s’agit de la « première campagne de marque de l’entreprise », l’exécutif a déclaré à Insider : « Nous voulions créer une connexion très puissante … les crypto-monnaies concernent de moins en moins le commerce et davantage la construction de l’avenir d’Internet. « .

Fondamentalement, la vidéo mettant en vedette Damon fait un voyage à travers les jalons de l’histoire du monde, mettant l’accent sur ces individus, de simples mortels, qui « embrassent le moment et s’engagent », soulignant les mots qui « ont été murmurés par les intrépides depuis ce temps. des Romains. : La fortune sourit aux audacieux« .

Pour l’eau

En outre, Crypto.com s’est récemment associé à Water.org, l’organisation à but non lucratif mondiale cofondée par Damon qui fournit de l’eau potable et des installations sanitaires aux personnes dans le besoin. L’entreprise a fait un don direct de 1 million de dollars à l’organisation à but non lucratif et lance des initiatives pour inciter plus de 10 millions d’utilisateurs à travers le monde à soutenir la cause.

Damon a commenté :

Comme ce que nous faisons avec Water.org, Crypto.com est une plate-forme de crypto-monnaie qui partage mon engagement à donner aux gens du monde entier les outils nécessaires pour prendre le contrôle de leur avenir. Ils ont construit une plate-forme de cryptage qui est accessible et donne la priorité aux personnes.

Récemment, il y a eu plusieurs nouvelles liées à divers supports publicitaires et échanges de crypto-monnaie. Par exemple, le mème crypto doggy, Floki, s’annonce dans le métro de Londres, comme l’échange Binance l’a fait aux arrêts de bus de cette ville. Aussi, à Madrid

